Prepoznajete li se? Stručnjaci tvrde da je ovo 5 znakova da ste inteligentniji nego što mislite
Kada govorimo o inteligenciji, najčešće pomislimo na brzo razmišljanje, dobro pamćenje, snalažljivost ili društvenu karizmu. Ipak, postoje i druge vrste sposobnosti koje se rijetko primjećuju i nagrađuju, iako mogu imati velik utjecaj na odnose, posao i osobno zadovoljstvo.
Samopoznavanje, mudrost, sposobnost prihvaćanja povratnih informacija i dobro opažanje jednako su vrijedni oblici inteligencije. Moguće je čak da ih već posjedujete, a da ih nikada niste prepoznali kao svoju snagu, piše Psychology Today.
Prepoznajete vlastite obrasce samosabotiranja: Ljudi se najčešće ne sabotiraju svaki put na nov način, nego iznova ponavljaju iste obrasce. Netko može redovito odgađati odluke ili izbjegavati zadatke koji izazivaju tjeskobu, iako zna da mu takvo ponašanje dugoročno šteti.
Sama sposobnost prepoznavanja tih obrazaca važan je korak naprijed. Posebno je korisno kada osoba uoči da se isto ponašanje pojavljuje u različitim situacijama, primjerice i na poslu i u privatnim odnosima. Mnogi nikada ne stignu do te razine samosvijesti, pa je prepoznavanje vlastitih slabih točaka zapravo značajna snaga.
Znate održavati i popravljati odnose: Ljudi napreduju zahvaljujući odnosima, suradnji i podršci drugih. Mnogo se govori o sposobnosti stvaranja novih veza, dok se manje cijeni vještina njihova održavanja i popravljanja nakon nesporazuma ili udaljavanja.
Ponekad je dovoljno poslati jednostavnu poruku, ispričati se zbog šutnje ili pokazati da nam je do druge osobe i dalje stalo. Takve male geste mogu obnoviti odnos koji je počeo slabjeti. Čak i oni koji znaju što bi trebali učiniti ponekad tu sposobnost ne koriste dovoljno često.
Brzo primjenjujete povratne informacije: Prihvatiti kritiku bez obrambene reakcije jedna je vještina, a stvarno promijeniti ponašanje druga. Ljudi koji razumiju smisao savjeta i brzo ga primjenjuju imaju veliku prednost, bez obzira na to radi li se o poslu, obrazovanju ili privatnom životu.
Cilj ne bi trebao biti savršenstvo, nego prilagodljivost. Povratne informacije ne dolaze samo od drugih ljudi, nego i iz vlastitih rezultata, iskustava i uočavanja onoga što funkcionira, a što ne. Sposobnost brzog učenja iz tih signala važan je oblik praktične inteligencije.
Dobro opažate ljude i situacije: Moć opažanja možda ne zvuči posebno impresivno, ali iz nje proizlaze brojna velika otkrića i svakodnevne prednosti. Znanost počinje promatranjem, odnosno uočavanjem nečega što je vrijedno dodatno istražiti.
U svakodnevnom životu pažljivo opažanje pomaže nam prepoznati prilike, bolje razumjeti sebe i očuvati odnose. Možemo primijetiti strategiju koja drugoj osobi uspijeva, otkriti kakve komplimente netko cijeni ili uočiti što određeni problem pogoršava, a što ga ublažava. Takvi detalji često vode do pametnijih odluka.
Opće savjete znate primijeniti na vlastiti život: Neki ljudi mogu pročitati općenit savjet i odmah prepoznati kako ga mogu prilagoditi vlastitoj situaciji. Ta se sposobnost naziva prijenosom znanja i iznimno je važna za učenje, razvoj i rješavanje problema.
Ako vam se često čini da je neki članak ili savjet stigao baš u pravom trenutku, možda prirodno dobro povezujete opće ideje s osobnim iskustvom. Ne kopirate samo ponuđeno rješenje, nego razumijete njegovu bit i prilagođavate ga sebi. Budući da vam to možda dolazi lako, moguće je da niste svjesni kako tu sposobnost nemaju svi.