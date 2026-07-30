Ponovno osvaja vrtove: Ovaj starinski cvijet otvara se tek nakon zalaska sunca, a ljetne večeri ispunjava mirisom

Noćna frajla, poznata i kao peruanski noćurak (Mirabilis jalapa), nekoć je bila čest prizor u vrtovima naših baka i djedova, a posljednjih godina ponovno krasi vrtove diljem Hrvatske. Ističe se po svojim šarolikim grmovima koji vrt krase tijekom cijelog ljeta. Ono po čemu se razlikuje od većine ukrasnih biljaka jest činjenica da se njezini cvjetovi otvaraju tek u kasno poslijepodne ili nakon zalaska sunca. Tada počinje širiti svoj intenzivan, slatkasti miris koji najviše dolazi do izražaja tijekom toplih ljetnih večeri, dok se ujutro cvjetovi ponovno zatvaraju.

Noćurak, odnosno noćna frajla, vrlo je nezahtjevna višegodišnja biljka koja ne traži puno vremena ni brige. Najbolje uspijeva na sunčanom položaju, iako dobro podnosi i laganu polusjenu. Najviše joj odgovara propusno tlo, a kada se dobro ukorijeni može podnijeti i kraća sušna razdoblja. Tijekom ljetnih vrućina dovoljno ju je zalijevati jedan do dva puta tjedno, ovisno o količini oborina, pri čemu treba izbjegavati dugotrajno zadržavanje vode oko korijena, prenosi Zagorje.com.

Cvate od lipnja ili srpnja pa sve do prvih jesenskih mrazeva, a budući da neprestano razvija nove pupove, cvjetovi se izmjenjuju tijekom cijelog ljeta, zbog čega biljka dugo zadržava svoju raskoš. Jedna od njezinih posebnosti je i to što na istoj biljci mogu procvjetati cvjetovi različitih boja. Najčešće su ružičasti, bijeli, žuti ili crveni, a nerijetko se na jednom cvijetu isprepliću dvije nijanse, što ovu biljku čini jedinstvenom.

Iako je neko vrijeme bila češća u vrtovima priobalja i na Mediteranu, danas se sve češće može vidjeti i u kontinentalnom dijelu Hrvatske. Razlog je jednostavan. Ova prekrasna, ali i nezahtjevna biljka ima dugu sezonu cvatnje te svake večeri ispunjava vrt ugodnim mirisom koji podsjeća na jasmin i mnoge vraća u bezbrižne ljetne dane.