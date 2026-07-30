Muškarci iskreno otkrili: Evo što znači da je žena 'dobra u krevetu'

Želite znati što ženu čini dobrom u seksu? Ne brinite, to nije samo njezino iskustvo i vještine, već se radi o nekim potpuno drugim čimbenicima. Devet muškaraca za Cosmopolitan otkrilo je što za njih znači da je žena dobra u seksu, a odgovori bi vas mogli iznenaditi.
Entuzijazam: “Entuzijazam je ključan. Iako bih dodao da su dobre oralne vještine uvijek ogroman bonus. Također da su avanturističke sa svojom seksualnošću, odnosno da mogu otvoreno razgovarati s njima o svojim željama i maštarijama, tako da se oboje osjećamo sigurno i prihvaćeno. Ali ključna stvar je entuzijazam.”
Kemija: “Njezina kemija sa mnom. Najbolji seks koji sam imao je bio sa ženama koje su najviše željele seks i koje su bile vođene strastima. Muškarci, poput žena, žele biti poželjni. Kad mi žena šapće na uho i govori mi koliko me želi i kako sam joj privlačan, onda je to najbolji seksi koji ću imati. Također ću joj se istovremeno dati više.”
Maženje nakon seksa: “Kada mi daje znakove da uživa u mom tijelu, bez obzira govori li mi to ili mi fizički pokazuje. Ako poslije želi maženje, to je uvijek nevjerojatno.”
Komunikacija: "Svi su različiti. Sve dok imate seks, trebate biti otvoreni i komunicirati jedan s drugim. I uvijek je dobro reći što vam odgovara za vrijeme seksa.”
Otvorenost: “Kada je otvorena sa svojim seksualnim željama i prema onome što joj pruža dobar osjećaj.”
Bez osuđivanja: “Seksualna kompatibilnost. Imam nekoliko fetiša i volim pronaći djevojku koja je barem otvorena za istraživanje, čak i ako to zapravo nikada ne učinimo. Radi se o tome da se ugodno osjećam u spavaćoj sobi, bez straha od osude. Također, najseksi stvar koju žena može imati u krevetu je samopouzdanje.”
Kreativnost: “Moja supruga hvata moje znakove o mojim najdražim stvarima i u njima se jako dobro snalazi. Zna da volim njezinu stražnjicu, pa će postaviti ogledalo tako da je vidim dok se seksamo. Nevjerojatna je, kreativna i pažljiva. "
Ugodnost: "Kad je ženi potpuno ugodno istraživati sve aspekte seksa i tjelesnog zadovoljstva, to je nevjerojatno iskustvo. Bitno je uspješno komunicirati.”Prevruće vam je za seks? Uz ove poze ne morate brinuti o tome!
O kome vi to pišete? U vrijeme kad vrlo malo mladih seksualno eksperimentira, čak ih ima više totalno neaktivnih, kad države donose zakone po kojima ženin pristanak na seks mora biti ovjeten kod javnog bilježnika, kad je gomila 30godipnjakinja nevinih i bez ikakvog partnera. . O čemu vi, o seksu kakav je bio 70-ih i 80-ih?!! Hej, ti ljudi sad imaju 50-60 godina, bez viagre se ne diže...