Prijateljica se naljutila na nju jer joj neće doći na vjenčanje: 'Imam za to jako dobar razlog'

Jedna žena podijelila je svoju priču na Redditovom forumu 'Wedding Shaming', objašnjavajući kako je morala pristojno odbiti pozivnicu za vjenčanje svoje prijateljice jer si ne može priuštiti put, nakon čega ju je buduća mladenka počela ignorirati. Kako je pojasnila, radi se o kolegici s posla koja organizira destinacijsko vjenčanje na osamljenoj lokaciji dostupnoj samo trajektom. Kada je autorica objave počela ozbiljno istraživati mogućnosti putovanja, shvatila je da cijelo putovanje ne stane u njezin budžet, prenosi People.

'Nisam previše razmišljala o tome, mislila sam da je bliže većem gradu. Kako se približava rok za potvrdu dolaska, počela sam gledati troškove', napisala je. 'Shvatila sam da bi me vikend ondje koštao više nego što plaćam stanarinu.' Također je istaknula da vjenčanju ne bi prisustvovao nitko koga poznaje osim same mladenke te da bi vrijeme do ceremonije provela usamljena jer je lokacija prilično udaljena i nema što za raditi. Unatoč tome, odlučila je biti iskrena. Ispričala se prijateljici, objasnila razloge i poželjela joj sve najbolje. No, nakon toga je primijetila da se ponašanje mladenke promijenilo – postala je hladna, udaljena i počela ju je ignorirati na poslu.

Komentatori na Redditu brzo su stali u njezinu obranu. 'To nije prijateljstvo. Prihvati njezin odgovor i kreni dalje', napisao je jedan korisnik. Drugi je dodao: 'Nevjerojatno što si za pravo daju neki ljudi. Ne znači ne. Pravi prijatelj ne prekida odnos zbog toga.' Istaknuli su da je danas uobičajeno da ljudi ne mogu uvijek putovati zbog financijskih ili vremenskih ograničenja, te da to nije razlog za zamjeranje.

Mnogi su podsjetili da je to jednostavno rizik destinacijskih vjenčanja. 'Veliki nedostatak vjenčanja na dalekim lokacijama je manji broj gostiju. Neki ih zato i biraju, upravo da imaju izliku za kraći popis uzvanika', napisao je jedan korisnik. 'Svatko tko ima imalo zdravog razuma zna da ne možeš biti ljut na ljude jer si ne mogu priuštiti trošak ili izdvojiti vrijeme', nadovezao se netko od korisnika.

Pojavili su se i komentari koji pokušavaju razumjeti obje strane. Jedan korisnik je napisao: 'Nitko ne voli osjećaj odbijanja. Možda je povrijeđena, ali nije u redu da te ignorira.' Korisnici foruma autorici spomenutog posta savjetovali su da pokuša popraviti odnos pozivom na djevojačku večer ili druženje: 'Reci joj da, iako ne možeš doći na vjenčanje, rado bi bila dio priprema ili slavila s njom na neki drugi način. Možda će omekšati', napisao je netko.

Kroz brojne komentare provukla se zajednička poruka: pravo prijateljstvo ne bi smjelo ovisiti o prisustvu na skupom vjenčanju. Ako ono ne može preživjeti iskren razgovor i realne okolnosti, možda to nikada i nije bilo pravo prijateljstvo.

