'Prevario sam suprugu i bojim se da je ta druga žena trudna. Trebam li reći supruzi?'

Jedan 28-godišnji muškarac našao se u jednom od najvećih životnih problema nakon što je prevario svoju suprugu s kojom ima dvoje djece, sina u dobi od četiri i kćer od dvije godine.

Muškarac je nogometaš i igra u lokalnom timu, a njegov kolega najavio je da se seli iz zemlje pa je organizirao oproštajnu zabavu.

Par je već ranije odlučio da će taj vikend provesti s djecom na moru, no njegova supruga rekla je kako će ona otići na more s djecom te da muškarac može neometano otići na oproštajnu zabavu.

Na zabavi se pojavila i jedna 23-godišnjakinja, kako je muškarac rekao, čvrstog, mršavog tijela i vrlo lijepa.

Počeli su razgovarati iako se nikada prije nisu vidjeli. Kako je opisao poznatoj terapeutkinji Deidre na portalu The sun, on je u sretnom braku i nikada nije varao svoju suprugu.

Nakon razgovora s mladom djevojkom, ponudio joj je da će je otpratiti u hotel u kojem je odsjela. Pozvala ga je u sobu na još jedno piće i on je pristao. Jedno piće pretvorilo se u nekoliko i nakon toga našli su se u poljupcu. To je odvelo i do seksualnog odnosa u kojem su oboje uživali. No, nakon lude noći muškarac se počeo brinuti.

Zabrinuo se da ta djevojka može biti trudna nakon razuzdane večeri s njim. Osjećao je jaku grižnju savjesti i ispitivao djevojku je li moguće da ostane trudna. Uvjerila ga je da pije kontracepcijske pilule i pokazala mu je liječnički recept kako bi ga umirila.

Njoj nije smetalo što joj je muškarac rekao da je oženjen i otac dvoje djece, rekla je da je ovo samo kratka zabava.

Deidre mu je odgovorila kako je napravio veliku pogrešku u svojem životu i jasno je da osjeća jaku grižnju savjesti, no kriv je zbog toga što se u to upustio. Prevario je svoju suprugu koja mu je vjerovala i otišla s njihovo dvoje djece na more i "pustila" supruga na oproštajnu zabavu s prijateljima.

Deidre mu je i savjetovala da tu pogrešku zadrži za sebe.