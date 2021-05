Pretjerano gledanje televizije oštećuje mozak, pokazalo istraživanje

Odavno nam je poznato da sjedilački način života nije dobar, ali nova istraživanja pokazala su da pretjerano gledanje televizije, koje je usko povezano s tim, može nanijeti štetu mozgu pojedinca - i to puno više nego što mislimo.



Istraživači sa Sveučilišta Alabama u Birminghamu i Sveučilišta Columbia u New Yorku istraživali su navike gledanja televizije kod ljudi u dobi od 50 i 80 godina, a otkrili su da tijekom srednjih godina upravo ta navika može dovesti do kognitivnog pada i promjene u mozgu kasnije u životu, odnosno do oštećenja sive tvari u kojoj se smjestilo više od 75 milijardi neurona i koja je odgovorna za gotovo sve naše fizičke i intelektualne sposobnosti.

Žena rodila u snu: "Moja kći praktički se rodila samostalno"

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Autori istraživanja napominju da bi ljudi u dobi od 45 do 65 godina trebali maksimalno smanjiti gledanje serija, filmova i emisija i više uključiti neke zdrave navike u svakodnevicu poput šetnje, tjelovježbe, meditacije...



Kognitivne sposobnosti uključuju pamćenje, razmišljanje, komuniciranje i rješavanje problema, a s povećanjem očekivanog trajanja života dolazi i do povećanja kognitivnih oštećenja i demencije. Otkrilo se da u svijetu 7 milijuna ljudi godišnje dobije dijagnozu demencije, a do 2050. godine bi se, pretpostavljaju znanstvenici, ta brojka mogla povećati za 264 posto, prenosi Daily Mail.

Ovako izgleda mozak opterećen čestim online videosastancima: