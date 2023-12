Preko baby monitora otkrio supruginu prevaru: 'Seksala se s mojim ocem, a sada je i trudna!'

Odbačeni suprug tvrdi da je uhvatio svoju ženu kako ima seks s njegovim ocem na 'baby monitoru' svog djeteta. 22-godišnji Declan Fuller bio je u braku sa Stephanie (22) i imaju dvogodišnju kćer Willow.

Prošlog rujna par je dopustio Declanovom tati, 44-godišnjom Darrenu, da se preseli u njihov dom u Velikoj Britaniji, gdje se dogodila navedena afera, prenosi New York Post. 'To je bolesno - kako mi je otac mogao to učiniti?', pitao se izbezumljeni Declan, 'To nije normalno'.

Declan tvrdi da je bio na poslu na dan nevjere svoje supruge i da je odlučio provjeriti Willowin 'baby monitor' na svom pametnom telefonu. Na snimci se vidi kako je Stephanie otišla u spavaću sobu sa svojim svekrom, kako bi se prepustila popodnevnoj zabavi. Declan kaže kako ga je ovo u potpunosti izbezumilo i kako je jedva suzbio svoj bijes: 'Da nisam se nisam urazumio, ne znam što bih napravio svom ocu'.

Kad su se suočili s inkriminirajućim dokazima, Stephanie i Darren zanijekali su da su činili bilo što pogrešno. Umjesto toga, tvrdili su da su jednostavno bili u spavaćoj sobi kako bi zajedno gledali 'Simpsone'.

Declan nije povjerovao tom objašnjenju i odmah se razišao sa suprugom, a ona se odmah nakon toga upustila u romansu sa svojim bivšim svekrom. 'Nisam prevarila Declana', ustrajala je Stephanie, 'Darren i ja smo se našli tjedan dana nakon što me Declan ostavio'.

U zapanjujućem obratu, Stephanie je sada trudna s blizancima čiji je otac njen bivši svekar Darren. 'Žao mi je te djece; oni dolaze u vrlo pomiješanu obitelj', izjavio je izdani Declan, napominjući da će Willow biti i polusestra i nećakinja blizankama koje će se uskoro roditi. Unatoč slomljenom srcu, Declan kaže da se uspijeva povući iz obiteljske svađe. 'Osjećam se izdano, ali bolje mi je bez njih dvoje', rekao je.

