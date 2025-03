Prekinula je s dečkom nakon 7 godina veze: Njegov dar izazvao je raspravu na internetu

Prekid veze može biti jedno od najtežih emocionalnih iskustava kroz koje prolazimo. Svaka veza nosi sa sobom uspomene, planove i očekivanja, pa kada dođe do prekida, tada se suočavamo s promjenom koja može biti bolna i zahtjevna. Prebroditi prekid može biti još teže ako se ne slažete oko kraja veze. Osoba koja je ostavljena ostaje slomljenog srca i osjeća se odbijenom, dok se osoba koja je započela prekid često osjeća krivom zbog cijele situacije.

Međutim, još uvijek postoje određena nepisana pravila koja treba slijediti tijekom neugodnih posljedica propale romanse, a slanje poklona zamotanog u ružičasti papir bivšem partneru nije jedno od njih. Upravo se to dogodilo jednoj djevojci koji je poklon odlučila objaviti na TikToku, a sadržaj poklona podijelio je korisnike, piše LADbible. "Ostavila sam ga nakon 7 godina, a on mi je dao ovaj poklon", piše u naslovu videa dok korisnica po imenu Jessica snima otvaranje poklona uz tužnu pjesmu.

Nakon što je uklonila slojeve papira za umatanje, otkrila je poruku na kojoj je pisalo: "Znam da me više ne voliš. Sada voli sebe. Kev". Ispod toga nalazila se knjiga s naslovom "Zaljubi se u sebe" autorice Angel Gaudia, što sugerira da je Jessicin bivši partner možda pokušavao poslati jasnu poruku o njezinoj vlastitoj slici o sebi. Video, koji je izvorno objavljen prošle godine, postao je viralan jer su ljudi pokušavali dešifrirati što je njezin bivši dečko pokušavao reći slanjem takve knjige. Ljudi su se podijelili u dvije skupine.

S jedne su strane korisnici pisali Jessici da je dar "manipulativan" i da je to posljednji pokušaj njezinog bivšeg da je povrijede, dok su drugi mislili da je to ljubazna gesta. "Ne mogu reći radi li se o manipulaciji ili stvarnoj autentičnosti", napisao je jedan korisnik. "Oni uvijek rade ovakve stvari samo kad je prekasno", napisao je drugi. "Kunem se da te ismijava", dodao je treći. S druge strane, oni sentimentalniji smatrali su da je to znak da je Jessica napravila veliku pogrešku.

"Curo, napravila si pogrešku. Vrati ga odmah!", napisao je korisnik. "7 godina? Najiskreniji poklon? Idi vrati svoju srodnu dušu", savjetovao je drugi korisnik. Ipak, svi koji su se nadali sretnom završetku ostali su razočarani jer je Jessica na kraju spalila poklon slijedeći savjete nekoliko korisnika. U zasebnom videu je priznala da je njezina najveća pogreška bila to što je voljela svog partnera više nego što je voljela sebe.