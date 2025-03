Stručnjakinja je otkrila: Ovo su najgore stvari koje možete učiniti nakon prekida

Prekidi su emotivno izazovni trenuci koji označavaju kraj jedne veze i početak procesa prilagodbe na novu stvarnost. Bez obzira na to je li prekid bio obostran ili jednostrana odluka, često donosi mješavinu tuge, olakšanja, zbunjenosti i nostalgije. Svaka veza ostavlja trag, a prekid može biti prilika za osobni rast, učenje i pronalazak novih životnih perspektiva.

Ako ste nedavno prošli kroz prekid, možda vam treba savjet stručnjakinje za veze i prekide da biste lakše prebrodili to teško razdoblje. Paige Moyce podijelila je na TikToku upozorenje o "apsolutno najgorim stvarima" koje možete učiniti odmah nakon prekida, piše Mirror. "Ovo govorim svim svojim klijentima, to je emocionalni 'rollercoaster'. Jedan trenutak ste na vrhu, a već sljedeći možete se osjećati kao da ste na dnu. Ali tu sam da vam kažem što ne biste smjeli raditi", rekla je Paige.

Ponovno se emocionalno vežete: "Prvo što trebate učiniti je kloniti se povratnih veza, obično prvih osam tjedana. Vi ste u režimu povratka i ako netko naiđe i učini da se osjećate dobro tijekom tog vremena, odmah se vežete za njega jer je to pozitivna stvar koja vam se događa u životu", objasnila je Paige. Iako bi vas to moglo odvratiti od prekida barem na trenutak, to nije dobra stvar jer morate ozdraviti. "To znači prvo kratko vrijeme biti sam", rekla je.

Mjerite vaše iscjeljenje: Paige je objasnila da biste uvijek trebali izbjegavati "mjeriti" svoje izlječenje unutar vremenskog okvira. "Ne biste trebali govoriti sebi: 'Prošla su dva mjeseca, sad bih trebala preboljeti'. Nema vremenskog ograničenja za izlječenje", rekla je Paige. Objasnila je da se prvi dio vremena nakon prekida zapravo se ne oporavljate, već samo počinjete jasno vidjeti stvari i to može biti stvarno bolno. Stručnjakinja je naglasila važnost "strpljivosti sa samim sobom" i davanja sebi vremena te prestanka postavljanja bilo kakvih "vremenskih ograničenja".

Vraćate se bivšem: "Molim vas, nemojte se vraćati svojim bivšima samo zato što vam nedostaje njihova prisutnost ili zato što vam nedostaju oni", naglasila je Paige. Ponovno je naglasila da sebi trebate dati barem osam tjedana bez kontakta prije nego što ćete moći jasno razmisliti želite li ih ikada vratiti u svoj život.

Može se činiti da je vrlo lako vratiti se partneru tijekom tog razdoblja jer vam vaš um može pokušati reći da je to ispravna stvar jer je to vaša "zona komfora". No, Paige je naglasila da se promjena i rast definitivno ne događaju u našoj zoni komfora. "Dajte sebi to vrijeme i nemojte dopustiti da vas usamljenost prevari u vjerovanju da se morate vratiti bivšima. Imali ste razloga za otići. Sjetite se toga", rekla je.

Njezini savjeti "odjeknuli su" na TikToku. "Hvala, upravo smo prekinuli. Toliko mi pomažeš", napisala je jedna korisnica. "Upravo sam ostavljen. Plakao sam satima i konačno sam odlučio upisati 'liječenje prekida' i pronašao ovo. Stvarno sam ovo trebao čuti. Hvala", napisao je korisnik. "Trebalo mi je osam tjedana da prestanem neprestano provjeravati njegove pozive/poruke na svom telefonu. Šest mjeseci nakon toga i dalje se nosim s traumom, ali polako napredujem", zaključila je korisnica.