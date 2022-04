Pregledali 160 stanovnika i potencijalno spasili život

Nakon prošloljetne akcije “Zdravlje na otocima” to je bilo prvo odredište u kontinentalnome dijelu Hrvatske gdje zdravstvena skrb nije dostupna kao u ostalim dijelovima Hrvatske.

Tim Hrvatske lige za hipertenziju od preko 55 članova koji su činili liječnici, medicinske sestre, ljekarnici, nutricionisti, studenti medicine iz Osijeka, Rijeke i Zagreba, učenice srednjih medicinskih škola Mlinarska, Zagreb i Viktorovac, Sisak u dva dana pregledao je preko 160 stanovnika koji inače moraju do liječnika putovati satima.

U akciju se uključila lokalna zajednica na čelu s gdjom Marinom Holsigner i načelnicom Klamentinom Kuharić, te suradnicima Domagojem Lackovićem i Daliborom Grgićem. Oni su inače vrlo aktivni i trenutno vode projekt “Pružamo više” financiran iz Europskoga socijalnog fonda koji je prijavljen u pozivu "Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici" a provodi se na području općina Hrvatska Dubica, Sunja, Majur i grada Hrvatska Kostajnica. U tome projektu svome stanovništvu koje je uglavnom starije od 65 godina omogućavaju fizikalnu terapiju. Uz to, osiguravaju prijevoz liječniku. Imaju i dnevni boravak gdje svojim mještanima kuhaju tako da svaki dan dobiju topli obrok te pružaju i psihosocijalnu podršku članovima obitelji koji se brinu o starijima. To je tračak svijetla u ovome siormašnom kraju. Problem je što projekt završava u srpnju ove godine, a oni sami nemaju načina kako nastaviti financirati aktivnosti. Vjerujem da će država naći način da ove aktivnosti ne zamru jer bi to ugasilo nadu i ubilo smisao mnogim stanovnicima ovoga napuštenog područja. Ovo je i naš apel nadležnima.

Preglede koje smo obavili činili su klinički pregled i opsežan razgovor, mjerenje krvnoga i centralnoga tlaka, procjenu krutosti krvnih žila, određivanje metaboličkih pokazatelja korištenjem metaboličke vage, snimanje EKG-a, ultrazvuk štitnjače, te analiza svih glavnih čibmenika rizika i metaboličkih poremećaja iz uzorka krvi i mokraće.

Svi labortorijski postupci provode se u KBC Zagreb. Dobiveni podaci omogućit će nam uvid u zdravlje svakoga pojedinca i procjenu ukupnoga rizika. Nakon što obrada bude završena svi će dobiti nalaze s kojima će moći zatražiti pomoć od svojih liječnika primarne zdravstvene zaštite, a ukoliko će biti potrebna specijalistička skrb članovi Lige će se pobrinuti da ju i dobiju. Tako je već kolegica Dorotea Filipan koja je na ultrazvučnom pregledu štitnjače postavila sumnju na karcinom toj gospođi već za ovaj tjedan dogovorila nastavak obrade u KBC Sestre milosrdnice. Naši najmlađi članovi – studenti medicine i učenice srednjih medicinskih škola uz pomoć ljekarnika Zagrebačke županije educirali su stanovike o rizicima hipertenzije te o važnosti zdravoga života. Naše člance iz Rijeke Vanja Vasiljev i Lovorka Bilajac održale su niz radionica “Živjeti svjesno”. U ovim aktivnostila Hrvatske lige za hipertenziju naročito nam je važno uključiti najmlađe tako da rano nauče važnost prevencije, da vide kako izgledaju problemi u stvarnome životu te da rano shvate koliko je u ovoj struci važna empatija.

Budući da je Hrvatski zavod za javno zdravstvo prominentan partner Hrvatske lige za hipertenziju, zaposelnic HZJZ-a koji su bili u Majuru nakon što su završili sa sudjelovanjima u pregledima, cijepili su protiv COVID 19 dvadesetak mještana.

Kako smo rekli, u ovom lovu nema lovostaja i naše sljedeće odredište je Petrinja gdje ćemo sredinom svibnja provesti isto ovakvu akciju.

Pozivamo sve da budu lovci u svojoj sredini jer jedino tako možemo obuzdati hipertenziju te smanjiti kardiovaskularni, cerebrovaskularni i renalni pobol i smrtnost.