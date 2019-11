Pozvao ju na spoj, popio njezina pića pa zvao oca da plati račun

Jedna mama dvije godine tražila je onog pravog na Tinderu, a iskusila je toliko toga da bi mogla napisati knjigu, a cijelo jedno poglavlje mogla bi posvetiti muškarcu koji je imao zaručnicu.



Emma Loiuse Sanders iz Rainhama sada sretno zauzeta, kaže da je upoznala hrpu muškaraca koji su iz nekog razloga bili miljama daleko od gospodina savršenog.



Sada želi upozoriti druge žene da budu oprezne kada dođe do online spajanja s muškarcima.



Nakon dva tjedna dopisivanja preko Tindera izmjenila je brojeve s muškarcem i dogovorila spoj.



Bezazleno traženje njegovog profila putem Facebooka dovelo ju je do saznanja da baš i nije iskren kako se predstavljao.



"Na profilnoj fotografiji pozirao je s zaručnicom, a naslovna fotografija bila je prstenje na rukama njega i te žene", kaže 30-godišnjakinja.



"Odmah sam kopirala naše razgovore gdje mi je rekao kako je njegov ljubavni status kompliciran, gdje mi je davao komplimente, svoj broj i dogovorio spoj. Poslala sam te razgovore njegovoj zaručnici, njenim dvijema prijateljicama i dvojici njegovih prijatelja.



Foto: Emma Sanders

Zaručnica mi se zahvalila. Navodno ju je varao već neko vrijeme, a moje poruke su joj samo potvrdile sumnju. Stjerala ga je u kut, on je sve priznao, a ona oprostila. Ipak su se oženili."



Kada je riječ o idućem princu šarmeru Emma bi voljela da se nije nikada pojavio na spoju.

Misliš kako će nekoliko koktela u restoranu bit spoj za pamćenje, ali nije. Nikako.



Ovoga puta muškarac je imao brata blizanca, na svim fotografijama bili su zajedno i nije imala pojma koji je koji. Jedan je ipak bio malo manje zgodan i baš taj se pojavio.

Cijelo vrijeme pričao je o svojim financijama i pokazivao joj novi Apple pametni sat, naručivao je pića iako je Emma rekla kako ne želi više pit. To ga nije smetalo - popio ih je on sam.



Odlučili su okončati ovu večer, a Emma nije željela platiti "svoj" dio jer ga je ionako on popio. Račun je bio zaista ogroman, ali to nije najgori dio. Kada je išao platiti, kartica je odbijena 3 puta.



Inzistirao je da on plati pa je tako otišao do bankomata, a Emma ga je čekala sat vremena.

Mladić je pozvao oca da mu uplati novce na račun i večer se završila, ali ne i njihova priča.



Emma je objavila zajedničku fotografiju na društvenim mrežama i označila ga kako bi njegova dugogodišnja djevojka to vidjela koja joj je poslala poruku već iduće jutro da joj objasni o čemu se radi.

Taj pakao je davno iza nje s obzirom na to da Tinder nije koristila već tri godine.

2016. godine sastala se s prijateljem iz srednje škole, Dannyem i obnovili su žar.



"Jedno drugo smo simpatizirali uvijek, ali on je bio dio popularne ekipe, a ja sam bila zlostavljana jer nisam bila dio takvog društva. Upucavao mi se, ali ja sam mislila da je samo ljubazan. Pohvalio mi je sliku na Instagramu i otkrio da ide na putovanje, pa je odlučio preuzeti korak."



Imali su samo pet mjeseci prije nego Danny ode na Tajland, ali nisu dopustili da ih to razdvoji. Tjedan dana nakon što je otišao, Emma je stigla na Tajland kako bi skupa proslavili njegov rođendan, Božić i Novu Godinu.



Nakon nekoliko mjeseci vratili su se u Englesku, a potom se preselili u Australiju. Brzo je otkrila da je trudna, pa su se vratili u Englesku iz sigurnih razloga.



Sada imaju sina Calluma i ne mogu biti sretniji.



Foto: Emma Sanders

Kada se osvrne na svoje iskustvo internet spojeva Emma kaže: "Zahvaljujući lošim iskustvima, cijenim jako svog sadašnjeg dečka. Presretna sam što sam završila s nekim kog znam godinama i što sam se vodila srce. Tri i pol godine, nekoliko zemalja i dijete učinilo nas je presretnima."



Ima i savjet za one koji još uvijek traže ljubav putem interneta.



"Ako te ne zove i ne šalje poruke zaboravi ga i kreni daje. Vjeruj instinktu. Ako je bio u zatvoru, nema stalni posao, ne ponaša se primjereno svojim godinama i ne osjećaš se dobro u vezi toga onda mu nemoj ni dati priliku. Također, ne uzrujavaj se ako ti se javljaju samo budale - prava osoba pojavit će se kada najmanje očekuješ."