Potrošila je 27.000 kn na odjeću za bebe, a nije trudna: 'To je investicija za budućnost!'

Jedna je anonimna 29-godišnjakinja na portalu Mumsnet ispričala da su ona i dečko planirali skupa imati dijete pa su oboje počeli štedjeti, no umjesto da novac stavlja sa strane ona je dio potrošila na odjeću za bebe; čak 3.000 funti ili malo više od 26.000 kn!

- Moj je dečko jako odlučan u tome da nemamo djecu prije nego uštedimo dovoljno novca; jer ćemo ga trebati za njih, da ih hranimo, oblačimo i školujemo - rekla je, pa su se, kaže, dogovorili da još ne osnuju obitelj.

- I on i ja moramo još i završiti postdiplomski studij kako bismo napredovali u svojim profesijama i to moramo platiti, ali ja se tako oduševim kad vidim odjeću za bebe da ju moram kupiti jer mislim kako kasnije neće postojati nešto tako slatko - rekla je.

Tako je, kaže, u tri godine na dječju robicu potrošila više od 27.000 kn, s tim da je većinu kupovala na rasprodajama.

- Dečko je ljut jer smatra da tako bacam novac, dok je on uspio uštedjeti za nekoliko godina školovanja - kaže, a dodaje i kako 'ona misli da je i kupnja dječje robice svojevrsna štednja, jer sad plaća troškove koje neće morati jednom kad dobije bebu...'

- Njemu je bitno da prije djeteta uštedimo dovoljno novca, ali ja ga ne moram štedjeti istim tempom kao on - zaključila je dodavši da su njih dvoje skupa od svoje 18. godine i da su se do sad uvijek slagali oko novca i potrošnje, no on što je stariji sve više brine kako će jednog dana djeci nešto omogućiti pa želi sve dobro isplanirati.

- U zadnje se vrijeme stalno oko toga svađamo i ne znam što da napravim - rekla je, a većina se mama na forumu složila da je njeno ponašanje iracionalno.

- 3.000 funti na odjeću za bebe je smiješno i ako imate bebu! Imam troje djece i nikad nisam na odjeću za njih potrošila ni blizu toliko novca - napisala je jedna mama i mladoj ženi poručila da je nerazumna.

- Bebama stvarno nije potrebno toliko odjeće i tako je brzo prerastu - dodala je druga.

- Što ćete ako ne budete mogli zatrudnjeti? Bojim se da ćete biti jako povrijeđeni... - napisala je treća.

