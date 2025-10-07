Platila je 700 dolara jer je čula 'pucketanje' u autu: Nije mogla vjerovati o čemu se zapravo radilo

Alex Nevarez iz New Yorka čula je zvuk pucketanja u svom automobilu te je odlučila potražiti pomoć mehaničara. "Mislila sam da nešto nije u redu s vozilom", rekla je Nevarez o "pucketavom zvuku" ispod kontrolne ploče koji je prvi put primijetila nakon pet sati vožnje. Nevarez je vozilo posjedovala pet godina te je rekla je da je prethodni mehaničar pronašao tragove glodavaca u motoru i zabrinula se da bi moglo biti riječ o "gnijezdu" štakora, posebno zato što je automobil parkirala na ulici u New Yorku.

U međuvremenu, internetska pretraga otkrila je da bi uzrok mogla biti niska razina rashladne tekućine. Budući da je Nevarez već trebala na redoviti servis, zamolila je mehaničare da istraže čudni zvuk, no oni ga nisu mogli čuti, prenosi New York Post. "Rekli su da nisu čuli nikakav zvuk i tu je sve stalo", rekla je Nevarez koja je napokon riješila misterij pucketanja automobila nakon što je automobil vratila iz servisa gdje je mehaničarima platila 700 dolara (600 eura)

Naime, dok je sjedila u vozilu, Njujorčanka je primijetila izvor zvuka na svom infotainment zaslonu, a radilo se o zvukovima kamina koji su dolazili iz zvučnika njezinog automobila. Ponuđen kao dio aplikacije Zvukovi prirode, bio je to zvuk pucketanja gorućih trupaca u ognjištu. Nevarez je o svom fijasku snimila video koji je objavila na TikToku, a koji je skupio više od 300 tisuća pregleda.

Mnogi su se suosjećali s "teškom" situacijom. "Ovo je nešto što bi se meni dogodilo", napisala je korisnica. Drugi su podijelili slične priče o tome kako su nešto bezazleno zamijenili za ozbiljan problem s vozilom. "Ne mogu vjerovati. Odvezao sam auto u servis jer mi prozori bili cijelo vrijeme spušteni, a zapravo su bili zaključani. Jako neugodno i samo gubitak goriva, haha", prisjetio se korisnik.

"Jednom nam je netko dovezao automobil jer je stalno čuo neki zvuk u vratima. Rastavili smo cijela vrata, provjerili unutra i vratili sve na mjesto, ali zvuk se i dalje čuo. Nakon daljnjeg istraživanja shvatili smo da je to bio novčić koji se kotrlja naprijed-natrag", napisao je drugi korisnik.