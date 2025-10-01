Želite smanjite troškove svog automobila? Stručnjaci otkrivaju trikove uz koje će ušteda biti ogromna!
U vremenima kada prijetnja recesije visi nad glavom, svaki ušteđeni euro postaje dragocjen. Jedna od najvećih i najskupljih kupnji u životu većine ljudi je upravo automobil. No, ono što mnogi zaboravljaju jest da pravi troškovi dolaze tek nakon što ga dovezete kući – ovisno o tome koliko (ne)pažljivo brinete o svom vozilu, piše HuffPost.
“Automobili su skupi strojevi, a način na koji se brinemo o njima ne utječe samo na naš novčanik, već i na našu sigurnost i sigurnost ljudi oko nas”, objašnjava Chaya Milchtein, automobilska edukatorica, novinarka i autorica knjige Mechanic Shop Femme’s Guide to Car Ownership: Uncomplicating Cars for All of Us. Dobra vijest? Nekoliko jednostavnih navika može vam pomoći da produžite vijek trajanja automobila i spriječite nepotrebne, skupe popravke. Evo što savjetuju stručnjaci:
1. Redovito održavajte automobil: Preventiva je uvijek jeftinija od popravka. Redovite izmjene ulja, provjere tekućina i tehnički pregledi mogu vam uštedjeti stotine, ako ne i tisuće eura. “Redoviti pregled je poput sistematskog za vaš automobil”, kaže mehaničarka Bogi Lateiner.
2. Obratite pažnju na zvukove: Cviljenje, lupkanje ili škripanje kočnica nikada ne treba ignorirati. Sitni problem može brzo prerasti u ozbiljan kvar. Mehaničarka Jill Trotta ispričala je kako je ignoriranje škripavih kočnica na jednom Porscheu dovelo do zamjene cijelog sustava – umjesto jeftine zamjene pločica.
3. Vozite pametno – ne jurite do crvenog: Ako vidite crveno svjetlo u daljini, pustite gas i dopustite automobilu da uspori prirodno. Naglo kočenje i ubrzavanje ne samo da troše gorivo, već i oštećuju automobil.
4. Ne zagrijavajte automobil u praznom hodu: Mit o tome da je zimi potrebno ostaviti motor da radi nekoliko minuta – pogrešan je. Motor i kabina zapravo će se brže zagrijati ako krenete voziti. Dovoljno je pola minute da se automobil pripremi za vožnju.
5. Planirajte rute unaprijed: Ako imate više obaveza, spojite ih u jednu vožnju i koristite aplikacije poput Google Mapsa za najkraću i najbržu rutu. Manje stajanja i kretanja znači manju potrošnju goriva.
6. Redovito provjeravajte tlak u gumama: Ispravno napuhane gume produžuju trajanje pneumatika, povećavaju sigurnost i smanjuju potrošnju goriva. Tlak provjeravajte barem jednom mjesečno – kada su gume hladne.
Automobil je jedna od najvećih investicija koju ćete napraviti – i zato vrijedi naučiti kako se pravilno brinuti o njemu. Male navike poput provjere guma, redovitih servisa i pažljivije vožnje mogu vam dugoročno uštedjeti tisuće eura i produžiti život vašeg vozila.