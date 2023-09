Planerica vjenčanja otkrila koje 4 stvari uvijek nosi na svadbe: 'Za krizne situacije...'

Planerica vjenčanja iz Sjeverne Karoline Maggie Marsh posljednjih godinu dana, kaže, diljem SAD-a radi s klijentima trudeći se da im vjenčanje; bilo da je riječ o intimnoj ceremoniji ili velikoj zabavi; prođe kako je i zamišljeno, a za to se u zadnjem trenu na samoj svadbi najviše oslanja na svoje tajno oružje; pribor za hitne slučajeve na svadbama. Riječ je, objašnjava, o torbi ili kutiji koja sadrži nekoliko predmeta koji će pomoći u slučaju da nešto pođe po zlu na ceremoniji ili primanju. "Nikad ne znate što će se dogoditi na dan vjenčanja pa sa sobom uvijek imam stvari koje klijentima ili njihovim gostima mogu zatrebati", kaže Marsh, a evo što joj mora biti pri ruci:

1. Žica za aranžiranje cvijeća

Na vjenčanjima uvijek ima cvijeća, no stabljike su mu obično savijene zbog čega, prema Marsh, ono nije najpouzdaniji ukras: pogotovo ako se ceremonija održava na otvorenom po vjetrovitom danu. "Ljudi me uvijek pitaju zašto nosim žicu za cvijeće, no to je jedan od mojih najčešće korištenih predmeta", objasnila je planerica. "Recimo da je cvjećar već otišao, ceremonija samo što nije počela, a cvijeće počne 'padati' ili se lomi... Uvijek treba biti spreman, a ne biste vjerovali koliko mi je puta zatrebala ta žica!".

2. Mini set za šivanje

Iako i mladenka i mladoženja obično i nekoliko mjeseci provedu planirajući što će odjenuti na dan vjenčanja i pripremajući odijelo i vjenčanicu, svejedno često nešto može krenuti po zlu; ako npr. gumbi ili patentni zatvarači puknu u zadnji čas. A kako biste na svadbi izbjegli modni promašaj, Marsh preporučuje pakiranje šivaćeg pribora.

Baš je na nedavnom vjenčanju koje je planirala, priča, klijentici pukao remen na vjenčanici zbog čega je, naravno, bila pod velikim stresom misleći da će se morati presvući. "Uzela sam mali komad konca i iglu i nekako sam ga uspjela popraviti", ispričala je.

3. Kreda

Kako biste sakrili mrlju na odjeći, planerica preporučuje da ponesete i kredu. "Nošenje bijele boje na dan vjenčanja za većinu je tradicija, a uvijek postoji rizik od mrlja od prolivenog pića, hrane ili razmazane šminke", kaže Marsh. A premda mnogi fleku s vjenčanice ili odijela pokušaju ukloniti štapićem ili vlažnom maramicom za skidanje mrlja, ona to nikako ne savjetuje jer, kaže, s tim obično izgleda još gore. "Umjesto da se trudite ukloniti mrlju, osobito kada se dogodi u zadnji čas, jednostavno ju prikrijte s kredom!"

Kad ste na knap s vremenom i nemate vremena skidati mrlju i sušiti odjeću, kreda je, objašnjava, najbolje riješenje jer ne moči i ne ostavlja nikakav trag na bijeloj odjeći. A kako bi bili još spremniji, savjetuje i da za mladenku i mladoženju u 'torbu za nuždu' spakirate krede u bojama njihove odjeće; npr. boji slonovače, šampanjca ili mliječno bijeloj.

4. Prašak sa elekrtrolitima

I dok se neki vole odmoriti i naspavati prije velikog događaja, drugi će noć uoči vjenčanja izaći i partijati; poput predigre za glavni event. A takvima Marshal preporučuje da sa sobom na vjenčanje ponesu praškasti dodatak za hidrataciju, poput npr. praška Rehidromix. To je, kaže ona, stvar na kojoj su joj mnogi bili zahvalni na svadbama, ponekad i sami mladenci, no najčešće kumovi koji se previše zabave noć prije.

"Bez obzira na to pate li od mamurluka ili nedostatka sna, gosti na vjenčanju mogu nadomjestiti izgubljenu tekućinu s praškastim napitkom s elektrolitima za koji se tvrdi da hidratizira učinkovitije od same vode, obično je dostupan u raznim okusima, a lako ih je ponijeti među priborom za hitne slučajeve", rekla je Marsh za Insider.

