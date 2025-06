Pitala je supruga zašto se nisu seksali čak 8 godina: Njegov odgovor bio je brutalan

Okrenuta prema suprugu, Vicki Williams napokon je izgovorila riječi koje su je godinama tištile: “Zašto osam godina nisi htio voditi ljubav sa mnom?”. Dan ranije, majka 13-godišnjih blizanaca izračunala je koliko je dugo bila bez ikakve intimnosti – i bila je shrvana, piše The Sun. Suze su joj klizile niz lice dok je Peter izgovarao riječi koje su dotukle njezino samopouzdanje: “Ne sviđaš mi se. Žene starije od 35 jednostavno više nisu privlačne muškarcima”.

Njegovo brutalno priznanje ne samo da je prekinulo njihov 19-godišnji brak, već je i potaknulo Vickino seksualno buđenje – koje je uključivalo udvaranja 27-godišnjeg sina prijateljice, građevinara, poštara, pa čak i jedne poznate osobe.

Dvije godine kasnije, Vicki – sada 47-godišnjakinja iz Hammersmitha u zapadnom Londonu – uživa u strastvenom odnosu s novim partnerom i ističe: “Naših prvih jedanaest godina braka bilo je sretno. Seks nije bio spektakularan, ali bio je prisutan barem jednom mjesečno”.

Sve se promijenilo kad je navršila 37. Seks i bilo kakva intimnost, pa čak i poljupci – nestali su. “Svaki mjesec pokušavala sam ponovno rasplamsati strast – izlascima, novim donjim rubljem, ali ništa nije djelovalo. Kad bih spomenula seks, on bi jednostavno otišao iz prostorije. Nismo se čak ni svađali – samo smo živjeli kao duhovi pod istim krovom”.

Nakon tri godine prestala je pokušavati. Poniženje zbog odbijanja bilo je preveliko. Okrenula se hobijima i prijateljstvima, no osjećaj neprivlačnosti nije je napuštao. “Počela sam se gledati u ogledalu drugačije. Nisam izgledala loše. Da, dobila sam nekoliko kilograma nakon poroda, ali nisam bila pretila. Imala sam dugu smeđu kosu, nosila šminku – ljudi su mi govorili da izgledam mladoliko”.

Njezin suprug bio je pet godina stariji, ćelav i pokušavao je to prikriti – ali njoj to nije smetalo. “Voljela sam njegovu osobnost. Još sam ga željela. Pitala sam se je li možda gay, ima li aferu – ali nikad nisam dobila priliku to saznati. Izbjegavao bi svaki razgovor”.

Jedne večeri izračunala je – prošlo je osam godina bez seksa. “Moja su djeca rasla, trebala su sretnu majku – a ne praznu ljušturu. Otišla sam do spavaće sobe i suočila ga s pitanjem. Rekao je: ‘Žene starije od 35 nisu više seksualno privlačne. To je prirodno.’ Ostala sam bez teksta”.

Nakon što je prespavao u gostinjskoj sobi, Vicki je odlučila – gotovo je. Kad su rekli djeci, nisu bili iznenađeni. No, nije ona jedina – četvrtina parova živi u brakovima bez seksa, prema podacima organizacije Relate.

“Bila sam slomljena. Pitala sam se hoću li se ikad više osjećati poželjno. Tjedan dana analizirala sam svaku boru, svaki kilogram. Onda sam odlučila – bolje biti sama nego živjeti bez ljubavi i dodira”, priznaje.

Samo šest mjeseci kasnije bila je u novom domu – i život joj se iznenada promijenio. “Skidanje vjenčanog prstena bilo je oslobađajuće. Iznenada sam primijetila poglede majstora koji su renovirali kuću. Jedan krovopokrivač me pozvao na spoj. Bila sam iznenađena, ali i polaskana”.

Tijekom sljedećih tjedana, uslijedile su i druge ponude – kuhinjski majstor, keramičar, majstor za tepihe... čak i poštar koji je donio bocu vina i pozvao je na druženje. “Nisam ih sve shvaćala ozbiljno, ali svaki susret je podizao moje samopouzdanje. Osjećala sam se viđeno, poželjno”.

Vrhunac iznenađenja stigao je kad joj je sin prijateljice počeo slati poruke s izrazito seksualnim sadržajem. “Isprva sam bila šokirana. Bila sam mu mentorica, pomagali smo mu u karijeri. No onda sam shvatila – moj bivši muž bio je u krivu. Nisam neprivlačna – bila sam u naponu ženstvenosti”.

Nije jedina– istraživanje američkog Men’s Healtha pokazalo je da 64 % mladih muškaraca fantazira o starijim ženama, a 40 % ih preferira žene u četrdesetima. “Nisam jedina. I ja sam, poput Heidi Klum i Demi Moore, poželjna muškarcima mlađima od sebe”.

Tada se pojavio Gospodin Pravi. “Na zabavi sam nosila kratku haljinu i štikle. Ugledala sam ga – bio je mojih godina, ali s odličnim izgledom i tijelom mlađeg muškarca. Nasmijavao me od prvog trenutka”.

Ubrzo su dogovorili drugi izlazak – i prvi poljubac nakon gotovo desetljeća. “Bio je nježan, senzualan, pažljiv. Seks je bio izvanredan. Nisam više brinula o svom tijelu, samo sam se osjećala lijepo”.

Veza se razvijala brzo – nakon šest mjeseci, uselio se k njoj. I dvije godine kasnije, još uvijek su nerazdvojni. “Budi me nježno usred noći, zagrli me usred dana – i više sam nego spremna. Živim komediju pomiješanu s erotskim filmom – svijet udaljen od nekadašnjeg života bez strasti”.

Za kraj, s osmijehom dodaje: “I da, novu partnericu svog bivšeg supruga nisam upoznala – ali znam da ima preko 35 godine. Nadam se da je zbog njenog dobra promijenio mišljenje o ‘starijim’ ženama”.

