Perete zube odmah nakon pijenja kave? Evo zašto to i nije uvijek najbolja ideja

Ako se ujutro probudite, popijete kavu, a zatim operete zube, možda biste trebali još jednom razmisliti jje li to dobra ideja. Naime, Vera Tang, doktorica znanosti, klinička asistentica na Stomatološkom fakultetu NYU kaže da biste to trebali izbjegavati. Razlog je taj što je kava kisela i može proći oko pola sata dok proteini iz sline razgrade tu kiselinu u vašim ustima. Ako perete zube odmah nakon kave, gurate kiselinu u pore na zubima, piše Yahoo.

Dobre vijesti su za one koji kavu piju s puno mlijeka. Naime, mlijeko smanjuje razinu kiselosti te tako posredno pomaže zubima. Međutim, čak i u tom slučaju stomatologinja preporučuje da prije neposrednog pranja promućkate malo vode u ustima. Na taj način ćete pomoći isprati kiselinu. Bez obzira na to, svima se preporučuje da pričekaju najmanje pola sata nakon ispijanja kave prije nego krenu prati zube.

Osim toga, ne biste se nužno trebali brinuti o tome koliko vam je vremena potrebno da popijete jutarnju kavu, bez obzira na to koji ste trend nedavno vidjeli na društvenim mrežama, kaže Julie Cho, doktorica medicine, stomatologinja u New Yorku . Unatoč tvrdnjama da produljena izloženost kiselini iz kave može biti štetna, šanse su da ste, ako pijete kavu kao inače, vjerojatno dobro. “Čak i ako satima ispijate kavu, povremeno je gutate i zatvarate usne oko zuba, što znači da vaša prirodna slina neprestano čisti vaše zube”, objašnjava dr. Cho. “Trebali biste kavu neprekidno gutati dulje vrijeme kako bi kiselina bila štetna.”

Iako sama kava možda neće učiniti nikakvu značajnu štetu ako ju obično pijete satima, ova navika može biti štetna za ljude koji vole šećer uz kavu. "Kada pijete cijeli dan, sadržaj šećera je veći problem od kiselosti", kaže dr. Tang. Budući da šećer može dovesti do karijesa, najbolje ga je konzumirati odjednom, unutar 5 do 10 minuta umjesto tijekom dana. To je zato što polagano i stalno konzumiranje šećera može rezultirati znatno većim oštećenjem vaših zuba od jednog brzog izlaganja.

