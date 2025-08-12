Mnogima promakne: Ako mislite da vas partner vara, obratite pozornost na ovaj detalj

Koliko god netko nastojao sakriti nevjeru, postoje određeni znakovi i ponašanja koja nerijetko otkrivaju istinu. Ti su znakovi često suptilni i mogu lako proći nezapaženo, no upravo oni mogu biti ključni pokazatelji da vaš partner nije iskren. Svaki odnos ima svoje nijanse, ali kad se pojave neobični obrasci u ponašanju, promjene u komunikaciji ili neobjašnjive izostanke, to može biti znak da se iza kulisa događa nešto što treba istražiti. Zato je privatna istražiteljica podijelila glavni znak varanja koji "svi propuštaju", a zbog kojeg ljudi mogu godinama ostati "zarobljeni" u nevjernoj vezi.

Cassie, koja radi za Venus Investigations, je na svojem TikTok profilu otkrila ključne znakove da vas partner možda vara, piše Mirror. "Ovo je podmukli znak varanja koji svi, čini se, propuštaju. Svi znamo klasike poput čuvanja telefona, uljepšavanja, rada do kasno, ali znak koji ljudi često propuštaju je iznenadna strast prema novom hobiju. To može značiti da se tajno viđaju s nekim tko dijeli istu strast prema istom hobiju i pokušavaju ga impresionirati", objasnila je Cassie.

Objasnila je da se to može pokazati kroz nagli interes za surfanje ili glazbu, iako prije nisu pokazivali nikakvo zanimanje za to. Međutim, upozorila je da ne treba odmah donositi zaključke čim partner pokaže interes za novu aktivnost, već da to može biti znak upozorenja ako uz to primijetite i promjenu u cjelokupnom ponašanju. "To može biti znak da se događa nešto drugo. Novi hobi sam po sebi ne mora značiti ništa. No, ako se pojavljuju i drugi znakovi, dodajte i ovaj na popis", rekla je Cassie.

Mnogi su korisnici u komentarima podijelila svoja iskustva i mišljenja. "Moj se partner nekoliko puta bavio crtanjem. Mislim da je pokušao nekoliko puta s istom djevojkom", napisala je jedna korisnica. "Da, moja prva supruga je točno to napravila. Onda je i moja posljednja djevojka to radila, pa sam znao što dolazi", podijelio je korisnik.

"Slažem se s ovim. Moj bivši je odjednom donio kući CD nekoga za koga sam znala da mu se nikada neće svidjeti jer se uvijek rugao tom glazbenom žanru. Godinama kasnije, shvatila sam kada sam saznala što se zapravo događalo. Smiješno je što ti ostane u sjećanju nakon razvoda", "Moj je počeo slušati country glazbu tek nedavno nakon što je u posljednje vrijeme bio neobično sretan", samo su neka od iskustva korisnika.