Sumnjala je na prevaru, a vaga u kupaonici sve je potvrdila: 'Ovo je na razini stručnjaka'

Mnogi su partneri nevjeru otkrili na različite načine koji često nisu bili očekivani ni lagani za prihvatiti. Od slučajnih poruka na telefonu, neobičnih promjena u ponašanju, do neposrednih prizora ili pak otkrića putem prijatelja i poznanika – načini na koje se nevjera razotkriva mogu biti raznovrsni i često šokantni. Tako je u viralnoj objavi na Redditu, sumnjičava supruga objasnila da je otkrila kasnonoćna vaganja na zajedničkoj digitalnoj vagi i to dok je bila odsutna, a njezin nevjerni suprug navodno je bio sam u njihovom stanu.

"Iz znatiželje sam pregledala memoriju digitalne vage i pokazala je dva ‘nezabilježena' mjerenja težine od točno 56 kilograma, zabilježena u 0:25 i 00:26, jedno za drugim. Ja nemam 56 kilograma i nisam bila tamo tog datuma, samo moj suprug", napisala je. Par se već bio razdvojio nakon muževe prošle nevjere, no složili su se da neće viđati druge dok "rade na sebi". No, ta tajanstvena ponoćna mjerenja izazvala su sumnju, piše New York Post. "Cilj je bio raditi na sebi da bismo izgradili bolju osnovu i dogovorili smo se da nećemo viđati druge", objasnila je žena.

Reddit zajednica nije gubila vrijeme i odmah je donijela svoju presudu. "Savjet: nemoj mu reći da znaš da je bila neka žena u vašem stanu. Obrati se odvjetnicima i napravite plan", savjetovao je jedan komentator. "On je krenuo dalje i već se viđa s drugim ženama. Nema potrebe previše razmišljati o tome", napisao je drugi. "Ovo je potvrda koja ti treba. Zatvori svoje srce za tog kretena i planiraj svoj novi život. Nema više gubljenja energije na to što ili s kim on možda radi", predložila je jedna osoba.

Jedna je korisnica pohvalila digitalni detektivski rad. "Ovo je istraživanje na razini stručnjaka. Muškarci podcjenjuju našu razinu intuicije. Kada se suočiš s njim, tada će te vjerojatno okušati prikazati kao ludu ili paranoičnu. Nisi", napisala je.

Jedna druga žena otkrila je da je njezin dečko vara i to zahvaljujući svojoj nadzornoj kameri. Influencerica Alexa Losey vratila se s dvotjednog poslovnog putovanja i odmah se suočila s izdajom. Losey je ispričala da je otkrila prevaru svog bivšeg nakon što je pronašla prljavštinu u svojoj kremi, pa je pregledala snimke s nadzorne kamere i primijetila misterioznu ženu koja je dolazila svake noći. a zatim se osvetila tako što je isprintala stotine snimki zaslona i sakrila ih po cijeloj kući.