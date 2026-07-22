Ovaj kuhinjski sastojak čini čuda za drvo: Daje mu starinski izgled bez puno muke

Poznati YouTuber i DIY kreator MrDiyDork, koji na svojim društvenim mrežama redovito objavljuje savjete za obradu drva i razne kućne projekte, prethodno je pokazao kako napraviti prirodnu boju za drvo od alkoholnog octa i čelične vune. Namakanjem čelične vune u octu nastaje željezni acetat, spoj koji u dodiru s taninima uzrokuje tamnjenje drvene površine i naglašava prirodne godove, objašnjava E-škola kemije.

Nakon što je pokazao kako pripremiti ovu prirodnu boju, objavio je i video u kojem otkriva kako uz pomoć običnog crnog čaja postići još tamniju i intenzivniju nijansu. Tajna ovog trika krije se u taninima koje sadrži crni čaj. Drvo se najprije premaže jakim, ohlađenim čajem i ostavi da se osuši, nakon čega se nanosi otopina od octa i čelične vune.

Kreator je isti postupak isprobao na nekoliko različitih vrsta drva, a gotovo u svakom slučaju dio koji je prethodno bio premazan čajem nakon bojanja ispao je osjetno tamniji od dijela koji nije bio tretiran. Konačni rezultat ovisi i o vrsti drva jer neke vrste prirodno sadrže više tanina od drugih. Zbog toga je prije bojanja većih komada namještaja ili drvenih obloga preporučljivo postupak isprobati na manjem dijelu kako biste vidjeli kakvu će nijansu dobiti. Ovakva prirodna boja često se koristi za police, okvire, ukrasne kutije, manje komade namještaja i razne DIY dekoracije jer naglašava teksturu drva, umjesto da je prekrije poput klasičnih boja.

Čaj, naravno, ne može zamijeniti lazuru niti štiti drvo od vlage i svakodnevnog trošenja. Njegova je uloga isključivo pojačati kemijsku reakciju prirodne boje od octa i čelične vune. Želite li da obrađena površina dulje zadrži izgled i bude otpornija na korištenje, nakon sušenja treba je zaštititi uljem, voskom ili prozirnim lakom.