Ovu stvar većina ljudi radi na svom mobitelu ne znajući da ona predstavlja ogroman sigurnosni rizik

Naši mobiteli često kriju pravo “groblje” rijetko korištenih i zaboravljenih aplikacija – a one mogu predstavljati ozbiljan sigurnosni rizik, upozoravaju stručnjaci za kibernetičku sigurnost. Prosječni čovjek ima oko 80 aplikacija instaliranih na telefonu, a mnoge od njih vjerojatno više ni ne koristi. Brisanje nepotrebnih aplikacija jednostavan je način da smanjite izloženost i bolje zaštitite svoje osobne podatke, piše HuffPost.

“Većina ljudi ne shvaća koliko široke dozvole aplikacije traže. Gotovo nitko ne čita cijele uvjete korištenja”, kaže George Kamide, suvoditelj podcasta Bare Knuckles and Brass Tacks. Često se, dodaje, aplikacijama dopušta praćenje lokacije ili osvježavanje podataka u pozadini, čak i kada ih ne koristimo. Adam Arellano, direktor tehnologije u tvrtki Harness, objašnjava problem: “Ljudi imaju implicitno povjerenje da proizvođači aplikacija misle na njihove interese. Ali u stvarnosti, sigurnost i privatnost često su u drugom planu – a vaši podaci postaju meta”.

Nedavni primjer je aplikacija Tea, predstavljena kao alat za sigurnije izlaske. Nakon hakerskog napada, ukradeno je 13.000 selfija i identifikacijskih fotografija korisnica. To pokazuje koliko brzo razvijene aplikacije mogu zakazati na polju sigurnosti. Prema podacima Centra za resurse za krađu identiteta, samo prošle godine 1,3 milijarde ljudi primilo je obavijesti o kompromitiranju osobnih podataka – a mnogi su slučajevi mogli biti spriječeni osnovnim mjerama sigurnosti.

Redovito uklanjanje rijetko korištenih aplikacija smanjuje količinu podataka koju o vama prikupljaju i same aplikacije i potencijalni hakeri. “Svaka dva-tri mjeseca pregledam koje aplikacije koristim i jednostavno izbrišem one koje mi više ne trebaju, otkriva Arellano. Kamide dodaje da je to osobito važno za sezonske aplikacije – poput onih za praćenje sportskih rezultata ili rasporeda – jer nakon završetka sezone više nemaju svrhu.

Važno je naglasiti da brisanje sprječava buduće prikupljanje podataka, ali ne briše ono što je aplikacija već zabilježila. Dodatni bonus? Manje aplikacija znači i bolju potrošnju baterije, posebno onih koje prate lokaciju. Brisanje aplikacija posebno je korisno kod putovanja u SAD. Američka vlada ima pravo pretraživati i oduzimati elektroničke uređaje na granici, a zabilježeni su slučajevi u kojima su putnici odbijeni zbog sadržaja aplikacija ili čak memova na telefonu.

“Zaštita privatnosti slabija je na granici”, upozorava Petra Molnar, odvjetnica i autorica knjige Zidovi imaju oči, “Preporučujem brisanje aplikacija koje pohranjuju osobne komunikacije, kontakte ili povijest lokacija. Društvene mreže i cloud servisi posebno su rizični jer otkrivaju mreže veza i privatne podatke”. Neki putnici rješenje pronalaze u tzv. “čistom telefonu” – uređaju s minimalnim brojem aplikacija potrebnih samo za put. Molnar sama, kada putuje, uklanja sve osjetljive podatke i ostavlja samo Signal kao aplikaciju za komunikaciju.

Brisanje aplikacija traje svega nekoliko minuta, ali može značajno smanjiti količinu podataka dostupnih drugima. “Općenito bih potaknuo korisnike da se ne predaju tako olako ekonomiji nadzora”, poručuje Kamide. Dakle, sljedeći put kada imate nekoliko slobodnih minuta – otvorite popis aplikacija, razmislite što vam zaista treba i slobodno pritisnite gumb za brisanje.