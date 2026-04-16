Znanost odgovara na vječno pitanje: Evo zašto mnoge žene biraju vezu sa starijim muškarcima

Veze u kojima je muškarac znatno stariji od žene već dugo izazivaju pažnju, komentare i brojne predrasude. Dok mnogi lako pretpostavljaju zašto stariji muškarci biraju mlađe partnerice, pitanje je što u takvim odnosima privlači žene. Osim stereotipa, mnoge kao razloge navode zrelost, životno iskustvo i financijsku stabilnost. No, kada je razlika u godinama velika, često se otvara i pitanje postoji li granica nakon koje takav odnos društvo više ne smatra 'prihvatljivim'. Ipak, motivi nisu uvijek onakvi kakvima ih okolina zamišlja, pišu stručnjaci za Psychology Today.

Istraživanja navode da žene mogu biti privučene starijim muškarcima i iz evolucijskih i iz društvenih razloga. No, bez obzira na to jesu li njihovi motivi sasvim osobni, emocionalni ili praktični, takvi parovi često prolaze kroz osude i stereotipe. Dovoljno je da se stariji muškarac i znatno mlađa žena pojave zajedno u javnosti pa da ljudi počnu donositi brze zaključke o njihovim namjerama. U pozadini takvih reakcija često stoje društvena očekivanja i uvjerenje da u takvom odnosu netko mora imati 'skriveni interes'.

Tako se istraživanje Briana Collissona i Luciane Ponce De Leon iz 2018. godine bavilo upravo predrasudama prema vezama s većom razlikom u godinama. Autori su zaključili da su negativni stavovi izraženiji kada je u vezi stariji muškarac, a ne žena. Objašnjenje leži u dojmu da je takav odnos neravnopravan, što se vidi čak i u izrazima koji se koriste za ovakve parove. Starije muškarce ponekad se prikazuje kao one koji 'kradu' mlađe žene, dok se mlađe partnerice često optužuje da traže novac, sigurnost ili društvene veze.

No, mnogi takvi parovi uopće ne ostavljaju dojam odnosa iz interesa. Mnogi su, osim po godinama, sasvim slični drugim zaljubljenim parovima. Upravo zato često se postavlja pitanje jesu li posrijedi iskreni osjećaji ili ipak postoje neki skriveni razlozi. Jedna od čestih teorija jest i ona da žene koje biraju znatno starije muškarce to čine zbog problema u odnosu s ocem. Upravo tu temu istraživali su Sara Skentelbery i Darren Fowler 2016. godine. Njihovo istraživanje bavilo se stilovima privrženosti kod heteroseksualnih žena koje su u vezi sa starijim muškarcima, a rezultati nisu potvrdili stereotip o takozvanim 'problemima s ocem'. U skupini od 173 žene, među kojima su 44 bile u vezi s muškarcem barem deset godina starijim, nije pronađena potpora toj popularnoj pretpostavci. Također, nije utvrđena značajna razlika u stilovima privrženosti između žena u vezama s partnerima slične dobi i onih u vezama s većom razlikom u godinama.

Štoviše, pokazalo se da je 74 posto žena u vezama s većim dobnim razmakom bilo sigurno privrženo svom partneru. To sugerira da mnoge od tih veza mogu biti zdrave, stabilne i ispunjene, bez skrivenih motiva i bez emocionalnih problema iz djetinjstva. Takvi parovi, kažu stručnjaci, mogu imati snažne i kvalitetne odnose unatoč tome što ih društvo često promatra sa sumnjom. Drugim riječima, sama razlika u godinama ne mora biti znak da s odnosom nešto nije u redu.

Znanstvenici pritom ne isključuju mogućnost da neki ljudi u takve veze ulaze iz koristi ili praktičnih razloga. No, istodobno se naglašava da to nije pravilo i da istraživanja upućuju na to da su mnogi takvi odnosi jednostavno rezultat iskrene privrženosti. Čini se da, unatoč svim stereotipima, ljubav i dalje ostaje dovoljno snažan razlog koji ne mora uvijek imati dodatno objašnjenje.