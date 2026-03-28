Može li razlika u godinama odrediti uspjeh veze? Evo što o tome misle stručnjaci

Stručnjaci upozoravaju da veze s većom razlikom u godinama mogu biti znatno zahtjevnije. Psihoterapeutkinja Eloise Skinner ističe kako istraživanja pokazuju da su najstabilnije veze one u kojima je razlika između partnera minimalna, tj. do tri godine. Takvi parovi najčešće dijele slične životne okolnosti i očekivanja, što im olakšava donošenje zajedničkih odluka i suživot. Partneri koji su u istoj ili sličnoj životnoj fazi češće imaju usklađene financijske ciljeve, sličan pogled na karijeru i budućnost te lakše planiraju stvari poput putovanja ili osnivanja obitelji. Također, imaju sličnu razina energije i fizičke spremnosti, što im omogućuje da zajedno sudjeluju u svakodnevnim aktivnostima bez većih kompromisa, prenosi Metro.

S druge strane, veća razlika u godinama može otvoriti niz izazova. Razlike u zrelosti, iskustvu i prioritetima ponekad dovode do nesuglasica, osobito kada partneri imaju različite planove za budućnost. Primjerice, dok jedan partner može razmišljati o roditeljstvu, drugi još nije spreman na takav korak. Financijske odluke, također, mogu biti izvor napetosti ako jedan partner planira dugoročnu sigurnost, a drugi je spontaniji. Naravno, postoje i određena praktična pitanja koja je teško zanemariti, poput razlike u roditeljskim stilovima, potencijalni problemi s plodnošću ili činjenice da će jedan partner starjeti brže, što može utjecati na dinamiku odnosa kroz vrijeme. Istraživanja pokazuju i da zadovoljstvo u vezama s većim razlikama u godinama, češće opada kako vrijeme prolazi, a takvi parovi ponekad teže prolaze kroz izazovne životne situacije, naglasila je Skinner.

Iako statistika definitivno ide u prilog parovima s manjom razlikom u godinama, važno je naglasiti da brojke ne mogu u potpunosti obuhvatiti složenost međuljudskih odnosa. Svaka veza je jedinstvena i ovisi o nizu čimbenika poput komunikacije, međusobnog poštovanja, emocionalne zrelosti i spremnosti na kompromis. uspjeh veze ne ovisi isključivo o razlici u godinama, već o kvaliteti odnosa koji partneri zajedno grade. Za prevladavanje loših životnih trenutaka, ključni su iskrenost, povjerenje te želja i volja da, bez obzira na sve, s partnerom gradite svoju budućnost.