Ovo biste trebali učiniti ako mrzite svoj posao

Ako svaku noć prije spavanja i ujutro kad se probudite pomislite kako ne želite ići na posao, to bi moglo ukazivati na to da ne volite, odnosno da mrzite svoj posao, piše The Oprah Magazine. Svejedno ne biste trebali odustati prije nego što dobro preispitate što vas čini tako nesretnima. Prenosimo korake prije donošenja velike odluke koje savjetuju stručnjaci.

Prvo biste trebali racionalno promotriti situaciju. Prije nego što ostavite svoj posao, trebali biste dobiti svježu perspektivu tako da se prvo raspitate na kakvom je trenutno glasu vaša tvrtka ili industrija. Možda postoji mogućnost da samo promijenite poziciju, ne i firmu. Možda pak shvatite da ovdje nećete napredovati i to će pomoći u odluci. Analizom kompanije mogli biste doći i do zaključka što vam to smeta; jesu li to kolege, šef, kompanija, plaća ili baš posao.

Zatim biste trebali preispitati svoje ciljeve. Ako razmišljate o promjeni posla ili kompanije, trebali biste si postaviti pitanje što je to što želite da se promijeni; jesu li to kolege, novac ili nešto drugo. Prije nego što krenete tražiti novi posao utvrdite i budite sigurni u to što vas je točno navelo da odustanete od ovoga posla kako biste znali što tražiti u budućosti.

Nakon što ste preispitali svoje ciljeve, probajte adresirati osobu ili problem, ako je to moguće, odnosno odredite što vas je to natjeralo da odustanete od trenutnog posla. Zatim to iznesite svojem nadređenom na lijep način i pokažite da ste spremni za suradnju kako bi se situacija poboljašala; radilo se to o međuljudskim odnosima ili o određenoj poziciji na kojoj radite. Nemojte se samo žaliti već preuzmite odgovornost i zauzmite stav - radi se o vašem poslu!

Ako ništa od navedenoga nije pomoglo, krenite u lov na posao. Ako više niste zainteresirani za svoj posao i sadašnju kompaniju, počnite aktivno tražiti posao i dajte svojim prijateljima i poznanicima to na znanje kako bi vam možda pomogli pri pronalasku posla. Koristite se i društvenim mrežama poput LinkedIna i proširite glas o sebi i svojim kvalifikacijama. Imajte na umu da je prije svega bitno lijepo ponašanje što znači da se sa svojim kolegama i šefom morate rastati na najpristojniji mogući način i u dobrim odnosima.

