Ovna očekuju ljubavni problemi, Lav će imati nove prilike za razvoj, a Riba treba čekati bolja vremena

OVAN

LJUBAV: Vaš privatni život ovih će se dana vrtjeti oko kretanja ili posjetitelja koji vam dolaze u goste. Kao da ćete zaboraviti da se može biti i udvoje. Potpuno ćete se predavati svojim gostima ili svojim prometalima. Vaša najdraža osoba mogla bi vam to zamjeriti.

KARIJERA: Kako tjedan bude prolazio, sve ćete više željeti poći na godišnji odmor. Oni koji to još ne mogu, vjerojatno će se morati angažirati oko nekih zaostalih poslova za koje su već odavna mislili da su gotovi. To će ih pomalo naživcirati. Neka izdrže.

ZDRAVLJE&SAVJET: Strpljen, spašen. U svakom slučaju.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

BIK

LJUBAV: Postajat će vam sve jasnije da volite i da vas vole. Jedino što se pitate dokle će to tako trajati. Ovo pitanje sada je suvišno, a vaše brige samo opterećuju sklad koji možete živjeti. O vama ovisi da li ćete se okrenuti prema svijetlu ili tami.

KARIJERA: Na radnom mjestu događaju se sve značajnije stvari, a poslovi dobivaju na težini. To je nešto što bi naprosto obožavate, pa ćete se poslu predati bez zadrške i bez ikakve rezerve. Jasno je da ćete izgarati, a ni rezultati neće izostati.

ZDRAVLJE&SAVJET: Bit će nemirnih snova.

OCJENA: LJ 5, K 5, Z 4

BLIZANCI

LJUBAV: Neki će poći na kraći put ili izlet s voljenom osobom, a isti bi im mogao ostati u nezaboravnom sjećanju po lijepom. Drugi će dočekati rođake koji će ih povezati s osobom za koju će se iskreno zainteresirati. Svi će biti među ljudima.

KARIJERA: Kako tjedan bude odmicao, postajat će sve jasnije da vi imate znanja i stručnost koja se sada traži. Mnogi će pokazati na vas i reći kako ste baš vi osoba koju treba angažirati. Ali taj angažman neće doći glatko jer će trebati proći još neke testove.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite strpljivi.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

RAK

LJUBAV: Vi se nalazite u fazi vrlo bogatog društvenog života, ali će vaši novonastali privatni odnosi biti uglavnom površnog karaktera. Ipak, to ne znači da se kasnije neće razviti nešto dublje. Zato budite otvoreni. Vezani će pojačati distancu.

KARIJERA: Rado biste pokazali što znate, ali osjećate da nije još vrijeme za to. U pravu ste. Neke stvari doći će bolje do izražaja ako pričekate još samo malo. Zato ih zasad ostavite skrivenim, pa makar otrpjeli i poneku frustraciju.

ZDRAVLJE&SAVJET: Dolaze još bolja vremena.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

LAV

LJUBAV: U prvoj polovini tjedna još ćete trebati izdržati poneku frustraciju, a onda, od sredine tjedna počinje povoljnije razdoblje kad ćete sa svim izazovima lakše izlaziti na kraj. Zato se suzdržite i koji put partneru progledajte kroz prste.

KARIJERA: Na poslu će vam uglavnom ići dobro. Štoviše, pojačat ćete kontakte i više se angažirati oko suradnika. Neki će otvoriti vrata novim osobama na poslu ili će oni sami biti pozvani nekamo da rade. Izazovi će biti ugodni i društveni.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite samo ono što jeste.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

DJEVICA

LJUBAV: Ako se nekom udvarate, budite diskretniji. Ako ste u vezi, prešutite kritiku partnera. Drugi dio tjedna donosi bolje ljubavne prilike, ali ne još takve da bi se mogli razmahati. Idite korak po korak i budite strpljivi.

KARIJERA: Učinkovitost kojom ćete djelovati na radnom mjestu bit će fascinantna. To je posljedica toga što vi točno znate što hoćete, pa nema gubljenja vremena na suvišna razmatranja. Ipak, ponekad proradite ponešto i s drugima.

ZDRAVLJE&SAVJET: Dva para očiju vide više nego jedan.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

VAGA

LJUBAV: Bit ćete sretni što vas drugi razumiju. Otuda će porasti i povjerenje u vezama, ali i vaša očekivanja prema voljenoj osobi. Oni koji još traže srodnu dušu lako će je sresti kroz svoju svakodnevicu na sasvim uobičajenim mjestima. Susreti su tu.

KARIJERA: Nova energija koju intenzivno osjećate potaknut će vas i na nova poslovna poduzimanja. Bit ćete spretni, konstruktivni, otvoreni, žedni izazova. Lako ćete se povezati s drugima, a posebno s onima koji ne rade u istom mjestu gdje i vi.

ZDRAVLJE&SAVJET: Razmislite o svojim željama.

OCJENA: LJ 5, K 5, Z 4

ŠKORPION

LJUBAV: Ako još tražite srodnu dušu, obratite pažnju na osobe iz svoje radne sredine. Netko vam je vjerojatno vrlo sklon i jedva čeka da to primijetite. Ako ste u vezi, vaš odnos bit će stabilan, a obje strane zadovoljne i mirne.

KARIJERA: Neki će se okrenuti borbenom stilu. Drugi će gledati da što više pomognu onima koji uče ili koji tek počinju u poslu. Treći će tražiti mogućnost rada negdje sasvim daleko, ako može i na drugom kontinentu. Bit će i onih koji će istraživati duhovno.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite ono što jeste i slijedite svoj put.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

STRIJELAC

LJUBAV: Većinu idućih dana vi ćete imati dobar vjetar u leđa kad se o ljubavi radi. Otvarat će vam se mnoga vrata lakše nego inače, bit ćete pozivani na zanimljiva okupljanja i još zanimljivija mjesta. Ako ste sami, prihvatite pozive i krenite među ljude.

KARIJERA: Neki će započeti male kućne radove i uzeti nešto slobodnih dana da ih obave. Pokazat će se to kao pun pogodak. Oni koji ostaju na radnom mjestu morat će obaviti neke zaostatke ili male inventure koje su čekale. Ništa posebno.

ZDRAVLJE&SAVJET: Organizirajte boravak u prirodi.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

JARAC

LJUBAV: Uživat ćete udvoje u miru i tišini poznatih mjesta. Nećete se dati vidjeti na društvenim okupljalištima, nego ćete radije boraviti u prirodi ili kod kuće. Oni koji još traže srodnu dušu također neće mnogo izlaziti, pa će najvjerojatnije ostati sami.

KARIJERA: Činit će vam se da ne možete mnogo utjecati na stvari. Uglavnom ćete biti u pravu. U ovom trenutku morat ćete se prilagođavati, ali to ne znači da kasnije nećete moći svjesno mijenjati stvari. Da bi to dočekali spremni, nemojte se živcirati.

ZDRAVLJE&SAVJET: Vjerujte u ljepše sutra.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 5

VODENJAK

LJUBAV: Oni koji ne očekuju ništa spektakularno bit će zadovoljni. Oni koji maštaju o ljubavnim atrakcijama osjećat ćete se pomalo frustrirano. Moguća su povlačenja od društvenog života. Vezani će najradije boraviti kod kuće gdje će potiho uživati.

KARIJERA: Vaš poslovni interes ve se više usmjerava na skrivene teme ili područja gdje niste izloženi. Možda je ovo malo čudno, ali baš u spomenutom biste sada mogli imati uspjeha. Zato odbacite predrasude, a ako treba i publiku.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne pretjerujte s konzumacijama.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

RIBA

LJUBAV: Većina idućih dana donijet će mirno uživanje u zajedničkoj vezi ili diskretno traženje srodne duše. Nećete se mnogo isticati, ali to ne znači da ne žudite za ljubavlju. Dapače, povremeno će vas mučiti snažne čežnje. Izdržite.

KARIJERA: Možda će vam dosaditi djelovati iz sjene i zapravo jedva čekate da dođete u prvi plan. Ovih dana polako će se otvoriti jedna vrata, ali da bi zablistali u punom sjaju, još ćete malo pričekati. Zato ne žurite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Kad se ide postepeno, rezultati su čvršći.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

NAJSRETNIJI ZNAKOVI OVAJ TJEDAN: Bik, Jarac, Djevica