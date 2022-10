Ovna očekuje pritisak nadređenih, Rak će biti pod stresom, a pred Djevicom su nove mogućnosti

OVAN

LJUBAV: Postat ćete sve više i više otvoreni za ljude. Oni koji su još sami gotovo sve slobodno vrijeme provodit će s prijateljima, a upravo preko njih mogli bi upoznati novu ljubav. Oni u vezama izlazit će zajedno na atraktivna mjesta i rijetko će biti sami udvoje.

KARIJERA: U trenucima kad osjećate povećan pritisak od strane nadređenih pozovite se na svoje znanje i stručnost. Tako ćete stvari usmjeriti u pozitivnom pravcu i izbjeći nepotrebne rasprave. Ne zavaravajte se da vas vole, njima je do toga da vas koriste.

ZDRAVLJE&SAVJET: Uvijek trčite maraton.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 5

BIK

LJUBAV: Postat ćete diskretniji u ljubavnom ponašanju. Jedino ćete rado pričati. Voljena osoba s olakšanjem će primijetiti da ste se smirili. Oni koji su još sami mogli bi početi osjećati bliskost s jednom osobom s kojom ih se po ničemu ne bi moglo spojiti.

KARIJERA: Umišljenost nekih ljudi ići će vam na živce, ali ne reagirajte ako to baš nije nužno. Iznutra će vas sve vući da se posvađate, ali to ne bi ispalo dobro. Radite svoj posao i ne komentirajte tuđi. Doći će vrijeme kad će se sve pokazati kroz rezultate.

ZDRAVLJE&SAVJET: Relaksacija je sada imperativ.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

BLIZANCI

LJUBAV: Možete biti zadovoljni onim što slijedi, jer će se ukazati sve više dobrih prilika za ljubav, a vaš će se društveni život poboljšati. Bit će sve više izlazaka, a ugodni susreti obećavat će. Posebno dragi bit će vam vaši prijatelji.

KARIJERA: Vi uvijek stremite ka visokim ciljevima, a okolnosti ljudi i događaji podupirat će se vas u tome. Manji problemi mogu se nazirati zbog autoriteta. Uvažite različite stavove i usuglasite ih sa svojim idejama. Naći ćete potreban kompromis.

ZDRAVLJE&SAVJET: Redovno se opuštajte.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

RAK

LJUBAV:Postat će vam zanimljivije jer će biti više prilika za kretanja među osobama suprotnog spola. Stoga će oni koji još traže srodnu dušu lakše nailaziti na ljubavne prilike. Oni u vezama izmjenjivat će nježnosti bez ikakvih prepreka.

KARIJERA: Poboljšat će se ozračje na radnom mjestu. Radit ćete lakše, premda će posla biti sve više. Mnogi će biti na pragu lijepih rezultata. Zaposleni u uslužnim djelatnostima pripremat će velike projekte. Bit će i stresa.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne zaboravite na odmor i opuštanje.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

LAV

LJUBAV: Nećete baš biti u najboljoj ljubavnoj formi. Ponekad ćete se čak osjećati frustrirano, ali to ćete vrlo brzo zaboravljati. Ponašat ćete se nemarno i nekonvencionalno. Druga strana neće vas uvijek razumjeti. Objasnite svoja raspoloženja, ali ne predetaljno.

KARIJERA: Pred vama je tjedan povećanih kretanja. Mnogi će putovati u drugi grad zbog posla. Sve to će vas osvježiti, te probuditi nove ideje kako unaprijediti ono što radite. Bit će i onih koji će s lakoćom razmjenjivati nove informacije sa suradnicima.

ZDRAVLJE&SAVJET: Provjerite stanje svog auta.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

DJEVICA

LJUBAV: Bit ćete veseli zbog stvari koje su vam drage. Uslijedit će ugodne zabave bez previše pompe, kao i opuštenost u krugu dragih vam osoba. Činit će vam se da je sve moguće. Bit ćete otvoreni i imati povjerenja u one koji vas vole. Zadovoljstvo je tu.

KARIJERA: Pred vama su neke nove mogućnosti. Odgovori na prije postavljena pitanja vjerojatno će stići. Sve vas to usmjerava na daljnji rad u kom mogu doći do izražaja neki vaši mali talenti, ali i znanje. Kontaktirat ćete mlade suradnike.

ZDRAVLJE&SAVJET: Potreban je oprez u prometu.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

VAGA

LJUBAV: Vjerojatno ćete imati potrebu malo se distancirati od voljene osobe ili će vaše ljubavno raspoloženje splasnuti. No jednako ćete ostati raspoloženi za zabave, pa će izlazaka biti. Ipak, odnosi koje ćete stvarati ostat će na površnoj razini.

KARIJERA: Bit ćete učinkoviti u obavljanju poslova, ali nisu nemoguće oštrije riječi. Mogle bi dogoditi da vas pogrešno protumače ili krivo shvate. Zato se potrudite biti što jasniji ili ne objašnjavajte ništa kao baš ne morate. Radite po pravilima.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite oprezni u prometu.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

ŠKORPION

LJUBAV: Zbog povećane aktivnosti na drugim područjima života povremeno ćete morati odgoditi neki ljubavni susret. Potrudite se da nekim darom pokažete pažnju partneru kako se ne bi osjećao zapostavljen. Samci će spajati ugodno s korisnim.

KARIJERA: Nakon postavljanja dobrih financijskih temelja, nastavit ćete graditi dalje. Mnogi će ovih dana preispitivati svoju listu poslovnih prioriteta i planova. Mijenjat će ono što im je na prvom mjestu. Bit će spremniji na određene rizike.

ZDRAVLJE&SAVJET: Istražite koji vam sport odgovara.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

STRIJELAC

LJUBAV: Bit će malih ljubavnih briga koje će vam povremeno donositi neraspoloženja, ali ne takva da bi vam bilo teško. Uzmite to kao izazov koji vas oboje može potaknuti da još više poboljšate svoj odnos. Samci će biti pomalo ukočeni.

KARIJERA: Vjerojatno će vas svako malo nadgledati, ali vi ćete to ili zanemariti ili se praviti ludi. Kontroliranje nikad nije ugodno, no ovaj put će se okrenuti u vašu korist. Dobit ćete dodatne bodove. Zato ne brinite previše.

ZDRAVLJE&SAVJET: Brinut ćete se zbog novca.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

JARAC

LJUBAV: Ljubavna rezignacija i neraspoloženje bit će obilježja ovih dana. Distanca u osobnim odnosima bit će vaš odgovor na potrebe druge strane za nježnostima. Ipak, pokažite bar malo pažnje nekim darom kako vam kasnije ne bi bilo žao.

KARIJERA: Nitko se ne voli baviti greškama, ali zaostatke ćete morati rješavati. Radi se samo o sitnicama oko kojih se ne treba živcirati. Prihvatite to kao dio posla kroz koji trebate proći da bi stigli do nečeg većeg i uzbudljivijeg.

ZDRAVLJE&SAVJET: Male financijske brige.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

VODENJAK

LJUBAV: Iz dana u dan vi ćete se osjećati sve bolje u društvu voljene osobe. Neki će obnoviti bliskost koju već dugo nisu osjetili, drugi će krenuti na zanimljivo putovanje udvoje, a treći, koji su možda još sami, počet će izlaziti više.

KARIJERA: Zavući se u mir vlastitog doma ovaj će vam tjedan biti glavna preokupacija. Radovi u kući li tihe djelatnosti iz mirnih prostora događat će se spontano. Na radnom mjestu vjerojatno ćete se boriti sa šefovima. Budite mudri.

ZDRAVLJE&SAVJET: Fokusirajte se na ono što volite.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

RIBA

LJUBAV: Svoju veliku energiju uložit ćete u učvršćivanje odnosa s osobom koju volite. Bit će to predani trud s važnim rezultatima. Poslužit ćete se novim idejama koje će povremeno iznenađivati drugu stranu. Ništa vas neće zaustaviti u izražavanju emocija.

KARIJERA: Komunicirat ćete sa suradnicima oko nevelikih tema, ali ćete to odraditi besprijekorno. Ponekad će vam nedostajati pravih izazova jer oni koje doživljavate svakodnevno bit će obojeni stresom. Borite se, pobijedit ćete.

ZDRAVLJE&SAVJET: Oslonite se na svoje prijatelje.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

NAJSRETNIJI ZNAKOVI OVAJ TJEDAN: Ovan, Vodenjak, Blizanac