Ovih nekoliko namirnica nikada nemojte podgrijavati u mikrovalnoj pećnici – može doći do trovanja hranom

Iako se čini kao najbrža i najjednostavnija opcija kada ste jako gladni i užurbani, podgrijavanje hrane u mikrovalnoj pećnici nije uvijek najbolja ideja, pogotovo kad je riječ o ovim namirnicama.



Kako prenosi The Healthy, grijanje kuhanih jaja stvara veliku količinu pare u njima koja nema kamo izići, pa vrlo lako može doći do eksplozije, i to onda kad ih izvadite iz mikrovalne. Najbolje bi bilo ne podgrijavati ih, ali ako baš morate, prvo ih ogulite i narežite na manje komadiće. Isto vrijedi i za voće poput jabuka, grožđa, breskvi... Ne ispuštaju višak vlage dok se kuhaju zbog čega mogu eksplodirati. Prije podgrijavanja izrežite ih na komadiće ili probušite sitne rupice čačkalicom.

Mesne prerađevine u sebi sadrže puno konzervansa kako bi rok trajanja bio što dulji, a kada ih podgrijete ti konzervansi postaju još štetniji za organizam – mogu potaknuti oksidaciju kolesterola, kaže jedno istraživanje.



Britanska agencija za hranu FSA kaže da podgrijavanje riže u mikrovalnoj pećnici može čak dovesti do trovanja hranom jer sirova riža sadrži bakterije koje mogu preživjeti brzo kuhanje u mikrovalnoj. Jednom kada je izvadite i ostavite da se ohladi na sobnoj temperaturi, bakterije se razmnožavaju.



Lisnato povrće poput špinata također treba držati dalje od mikrovalne jer sadrži visoku koncentraciju nitrata, a iako je sam po sebi bezopasan, podgrijavanjem se pretvara u štetne tvari koje djeluju kancerogeno.

