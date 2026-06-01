Znate li što je 'ukopani penis' - stanje koje muškarcima stvara probleme u seksualnom životu?

Veličina penisa često brine mnoge muškarce, a samo polovina njih zadovoljna je svojim izgledom. Međutim, kod nekih postoji stanje koje utječe na percepciju duljine, iako je ona prosječna. Ovo stanje, iako nije često, poznato je kao ukopani penis. Također se naziva i skriveni ili retraktilni penis. Dr. Hana Patel, NHS liječnica, za Metro objašnjava simptome, uzroke i dostupne tretmane za ovaj problem.

Ukopani penis odnosi se na situaciju u kojoj je penis normalne veličine, ali je skriven pod slojevima kože, potkožnog tkiva ili masnoće u prepubičnom području. Iako je rijetko, dr. Patel ističe da je ovo stanje najčešće urođeno, a u odrasloj dobi povezano je s pretilošću. Simptomi ovog stanja mogu značajno utjecati na svakodnevni život, uključujući seksualnu disfunkciju i poteškoće s održavanjem higijene. Neki muškarci ne mogu postići erekciju ili im je ona bolna, dok drugi primjećuju da, iako dođe do erekcije, penis ne izlazi iz slojeva kože.

Važno je razlikovati ukopani penis od mikropenisa. Ukopani penis je skriven unutar nabora kože ili masnog tkiva, dok je mikropenis stvarno mali penis, obično dijagnosticiran pri rođenju. Pretilost je jedan od uzroka zakopanog penisa, ali postoje i drugi razlozi poput obrezivanja, traume ili rijetkih stanja poput Fournierove gangrene. Skrotalni limfedem, kronično stanje koje uzrokuje oticanje skrotuma, također može dovesti do ovog problema.

Muškarci sa zakopanim penisom često osjećaju nezadovoljstvo izgledom, što može utjecati na njihovo mentalno zdravlje. Pretilost i zakopani penis mogu smanjiti samopouzdanje te uzrokovati anksioznost i depresiju. Ako ste zabrinuti zbog ovog stanja, važno je potražiti pomoć liječnika.

Tretmani ovise o uzroku. U slučaju pretilosti, gubitak kilograma može ublažiti simptome. U nekim slučajevima, kirurzi mogu ukloniti višak kože ili masnog tkiva kako bi penis bio vidljiviji. U kombinaciji s gubitkom težine, kirurški zahvati mogu značajno poboljšati kvalitetu života, uključujući spolnu funkciju i emocionalno zdravlje. Za one koji se suočavaju s psihološkim posljedicama ovog stanja, psihološko savjetovanje može biti korisno, pružajući podršku u procesu oporavka.