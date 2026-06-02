Savjeti stručnjaka: Evo što morate napraviti ako vas ubode osa ili stršljen

Mnogi su jedva dočekali sunčane mjesece kako bi što više vremena provodili u prirodi, no boravak na otvorenom često znači i susret s osama i drugim kukcima. Iako i najomraženiji među njima imaju važnu ulogu u ekosustavu, primjerice komarci sudjeluju u oprašivanju biljaka, kod mnogih ljudi izazivaju nelagodu i strah. Iako su njihovi ubodi u većini slučajeva neugodni, ali bezopasni, kod pojedinaca koji su alergični na njih mogu izazvati ozbiljne zdravstvene probleme.

Stručnjaci s portala Apoteka.hr upozoravaju da je važno znati kako pravilno reagirati odmah nakon uboda kako bi se smanjio rizik od komplikacija. Za razliku od pčela, ose i stršljeni mogu ubosti više puta jer nakon uboda ne gube žalac. Njihov otrov najčešće uzrokuje bol, crvenilo i oteklinu na mjestu uboda, a simptomi su obično najizraženiji tijekom prva dva dana. Nakon uboda ose ili stršljena preporučuje se što prije ohladiti zahvaćeno područje ledom ili hladnim oblogom. Hladni oblog treba držati petnaest minuta uz kraće pauze kako bi se smanjili oteklina i bol. Također, treba izbjegavati češanje mjesta uboda jer to može dodatno nadražiti kožu i povećati rizik od infekcije. „Stavljanje leda ili hladnog obloga na mjesto uboda može smanjiti otok i ublažiti bol”, savjetuju stručnjaci.

Kod blažih reakcija mogu pomoći antihistaminici ili kreme protiv svrbeža, dok se oteklina obično povlači unutar nekoliko dana. Ako je ubod na ruci ili nozi, korisno je podignuti zahvaćeni dio tijela kako bi se smanjilo nakupljanje tekućine i oticanje. Poseban oprez potreban je kod osoba koje su alergične na ubode osa i stršljena. Simptomi poput otežanog disanja, oticanja usana, jezika ili grla, vrtoglavice, ubrzanog rada srca i gubitka svijesti mogu upućivati na anafilaktičku reakciju. U takvim situacijama potrebno je odmah potražiti hitnu medicinsku pomoć jer anafilaksija može biti životno ugrožavajuće stanje. Osobama koje znaju da su alergične liječnici često preporučuju nošenje adrenalinskog autoinjektora kako bi mogli odmah reagirati.

Kako bi smanjili rizik od uboda, stručnjaci savjetuju izbjegavanje naglih pokreta i mahanja rukama u blizini osa i stršljena te preporučuju da pokrijete hranu i slatka pića kada boravite na otvorenom. Iako većina uboda prolazi bez ozbiljnijih posljedica, pravovremena reakcija i prepoznavanje opasnih simptoma mogu biti presudni za očuvanje zdravlja.