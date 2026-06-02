Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 167
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Ne paničarite!

Savjeti stručnjaka: Evo što morate napraviti ako vas ubode osa ili stršljen

Shutterstock
VL
Autor
Stephany Domitrović
02.06.2026.
u 15:30

Bolje spriječiti nego liječiti, ali ako vas ipak ubode osa ili stršljen, važno je znati kako pravilno reagirati.

Mnogi su jedva dočekali sunčane mjesece kako bi što više vremena provodili u prirodi, no boravak na otvorenom često znači i susret s osama i drugim kukcima. Iako i najomraženiji među njima imaju važnu ulogu u ekosustavu, primjerice komarci sudjeluju u oprašivanju biljaka, kod mnogih ljudi izazivaju nelagodu i strah. Iako su njihovi ubodi u većini slučajeva neugodni, ali bezopasni, kod pojedinaca koji su alergični na njih mogu izazvati ozbiljne zdravstvene probleme.

Stručnjaci s portala Apoteka.hr upozoravaju da je važno znati kako pravilno reagirati odmah nakon uboda kako bi se smanjio rizik od komplikacija. Za razliku od pčela, ose i stršljeni mogu ubosti više puta jer nakon uboda ne gube žalac. Njihov otrov najčešće uzrokuje bol, crvenilo i oteklinu na mjestu uboda, a simptomi su obično najizraženiji tijekom prva dva dana. Nakon uboda ose ili stršljena preporučuje se što prije ohladiti zahvaćeno područje ledom ili hladnim oblogom. Hladni oblog treba držati petnaest minuta uz kraće pauze kako bi se smanjili oteklina i bol. Također, treba izbjegavati češanje mjesta uboda jer to može dodatno nadražiti kožu i povećati rizik od infekcije. „Stavljanje leda ili hladnog obloga na mjesto uboda može smanjiti otok i ublažiti bol”, savjetuju stručnjaci.

Kod blažih reakcija mogu pomoći antihistaminici ili kreme protiv svrbeža, dok se oteklina obično povlači unutar nekoliko dana. Ako je ubod na ruci ili nozi, korisno je podignuti zahvaćeni dio tijela kako bi se smanjilo nakupljanje tekućine i oticanje. Poseban oprez potreban je kod osoba koje su alergične na ubode osa i stršljena. Simptomi poput otežanog disanja, oticanja usana, jezika ili grla, vrtoglavice, ubrzanog rada srca i gubitka svijesti mogu upućivati na anafilaktičku reakciju. U takvim situacijama potrebno je odmah potražiti hitnu medicinsku pomoć jer anafilaksija može biti životno ugrožavajuće stanje. Osobama koje znaju da su alergične liječnici često preporučuju nošenje adrenalinskog autoinjektora kako bi mogli odmah reagirati.

Kako bi smanjili rizik od uboda, stručnjaci savjetuju izbjegavanje naglih pokreta i mahanja rukama u blizini osa i stršljena te preporučuju da pokrijete hranu i slatka pića kada boravite na otvorenom. Iako većina uboda prolazi bez ozbiljnijih posljedica, pravovremena reakcija i prepoznavanje opasnih simptoma mogu biti presudni za očuvanje zdravlja.
Ključne riječi
savjeti stručnjaka ublažavanje boli što učiniti? ubod stršljena ubod ose

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Eventim vodič: Dating

Od prvog izlaska do festivalskog vikenda: kako izbor događaja prati razvoj odnosa Zašto komedija otvara, kazalište gradi, arena potvrđuje i festival pečati odnos

Restoran ili kava kao prvi date tj. izlazak klasični su izbor, ali imaju jedan problem. Oboje prekrižite ruke, naslonite se i zapravo imate dva sata u kojima se mora nešto dogoditi. To očekivanje stvara dodatan stres kojeg je dobro umanjiti izborom kada se bira događaj, primjerice dobar koncert, stand-up, kazališnu predstavu, filmsku projekciju. Zajednički doživljaj uzima dio komunikacijskog tereta, stvara prirodne pauze i, što je najvažnije, ostavlja zajedničku referentnu točku o kojoj se razgovara tjednima poslije. Izbor događaja pritom nije nasumičan. Ono što odgovara za prvi izlazak nije isto što odgovara tri mjeseca kasnije. Izbor se razvija zajedno s odnosom.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!