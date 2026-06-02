Jednostavno i učinkovito

Prestanite držati limun u zdjeli za voće: Jedna promjena može im udvostručiti rok trajanja

VL
Autor
Stephany Domitrović
02.06.2026.
u 16:30

Jednostavan trik može ih održati svježim i to nekoliko tjedana.

Limun se često koristi u kuhinji, no rijetko će vam trebati više od jednog ili dva limuna jer se najčešće koristi kao dodatak. Iako ima raznolike mogućnosti primjene, od dodatka napicima i sastojka za kolače do dodatka slanim jelima poput ribe, često ga se ne uspije iskoristiti prije nego što propadne. Pogrešno skladištenje često rezultira limunom koji se smežura, osuši ili upljesnivi već kroz tjedan dana. Najčešća pogreška koju mnogi rade jest držanje limuna u posudi za voće na sobnoj temperaturi.

Jednostavan trik podijelila je američka TikTok kreatorica Kate Lewis, koja na profilu @k8newyork redovito objavljuje savjete o organizaciji doma, čišćenju i skladištenju namirnica. Umjesto da limune drži na kuhinjskom pultu, ona ih čuva u staklenoj posudi s vodom u hladnjaku. Prije spremanja ih opere u mješavini vode i alkoholnog octa kako bi uklonila zaštitni sloj s kore, a zatim ih uroni u čistu vodu i posudu dobro zatvori. Tvrdi da na taj način limuni mogu ostati svježi i do četiri tjedna. Mnogi korisnici društvenih mreža priznali su da prije nisu znali za ovu metodu te tvrde da im je pomogla produžiti svježinu citrusa.

@k8newyork Sometimes I go through lemons too fast to even need this hack but it comes in handy #lemonstorage #lemon #fridge #fridgetips #fruit #fruittips #washingfruit #fruitwax ♬ Moonlight Serenade - Glenn Miller

Važno je redovito mijenjati vodu, koristiti čistu posudu te odbaciti plodove koji pokazuju znakove kvarenja ili imaju neugodan miris. Ako limune planirate potrošiti u kraćem roku, mogu se čuvati i na sobnoj temperaturi, no tada brže gube vlagu i postaju tvrdi. Dobra alternativa je spremanje u ladicu hladnjaka namijenjenu voću i povrću, gdje mogu ostati svježi dva do tri tjedna. Za još dulje skladištenje preporučuje se spremanje limuna u dobro zatvorenu vrećicu iz koje je istisnut višak zraka. Limun se može i zamrznuti, cijeli ili u obliku soka i naribane korice, čime mu se rok trajanja produljuje na nekoliko mjeseci, prenosi The Mirror.
