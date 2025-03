Ove suplemente i vitamine nikada ne biste trebali uzimati zajedno: 'Može doći do eksplozije'

Potencijalne štetne posljedice miješanja popularnih vitaminskih tableta kreću se od nedostataka do oštećenja organa. Najrizičnija kombinacija je uzimanje ekstrakta crvene riže s kvascem i niacina, za koje se smatra da pomažu u snižavanju kolesterola, prenosi Daily Mail. Todd Sontag, specijalist obiteljske medicine iz Orlando Health Physician Associates na Floridi, upozorio je da oba proizvoda zajedno mogu uzrokovati oštećenje jetre. Štoviše, Sontag objašnjava da navodne koristi tih dodataka za zdravlje srca nisu potkrijepljene dobrim dokazima. “Udvostručavanje doze ne povećava koristi i može biti štetno za jetru,“ rekao je za wellness portal The Healthy.

Ovaj rizik se dodatno povećava ako se u kombinaciju uključe i druge tvari za snižavanje kolesterola, poput statina. Dokumentirani su slučajevi u kojima su liječnici otkrili ozbiljna oštećenja jetre kod pacijenata koji su uzimali dodatke prehrani s ekstraktom crvene riže s kvascem. Jedan od čestih rizika istovremenog uzimanja različitih vitamina ili dodataka prehrani jest to što oni mogu međusobno poništiti djelovanje, što može dovesti do potencijalnog nedostatka vitamina ili minerala. Primjer za to je istovremeno uzimanje magnezija i kalcija.

Iz tog razloga, dr. Tod Cooperman, predsjednik tvrtke ConsumerLab sa sjedištem u New Yorku, koja testira proizvode za zdravlje i prehranu, preporučuje razmak od najmanje dva sata između uzimanja visokih doza magnezija i kalcija jer se inače natječu za apsorpciju. Magnezij pomaže tijelu pretvarati hranu u energiju, dok je unos kalcija ključan za zdravlje kostiju. Slična interakcija događa se između kalija, minerala važnog za zdravlje srca, i kalcija, kao i između cinka i bakra.

Britanski NHS upozorava da previše cinka može ometati apsorpciju bakra, minerala koji je potreban za stvaranje krvnih stanica i održavanje zdravlja kostiju. Ako ne dobijemo dovoljno bakra, možemo patiti od anemije i slabljenja kostiju, upozorava zdravstvena služba. Stručnjaci opet savjetuju razmak od dva sata između uzimanja dodataka kako bi se smanjio ovaj rizik. Skupina vitamina koji se apsorbiraju uz pomoć masti tijekom probave, poznatih kao vitamini topljivi u mastima, također se ne bi trebali uzimati zajedno. To uključuje vitamine A, D, E i K. Ako trebate uzimati ove dodatke, rasporedite ih tijekom dana s razmakom od nekoliko sati kako biste maksimizirali apsorpciju.

Ljubitelji čaja trebali bi izbjegavati uzimanje željeznih dodataka istovremeno s ispijanjem čaja, kažu stručnjaci. Željezo je ključan nutrijent za stvaranje crvenih krvnih stanica koje prenose kisik po tijelu. Međutim, ako se uzima uz šalicu crnog ili zelenog čaja, željezni dodaci mogu se vezati uz tanine, biljne spojeve prisutne u čaju, umjesto da se apsorbiraju u tijelu. Ova interakcija događa se samo ako se čaj i željezo uzimaju istovremeno. Također je dobro biti oprezan pri kombiniranju dodataka za poboljšanje sna poput melatonina i biljnih dodataka poput valerijane, ašvagande, kave i gospine trave. Iako su sami po sebi bezopasni, njihova kombinacija može uzrokovati neočekivanu pospanost koja bi mogla biti opasna.

Iako tehnički nije kombinacija dodataka, stručnjaci naglašavaju opasnosti uzimanja nekih dodataka uz određene lijekove. Najvažniji primjer je gospina trava i antidepresivi. Oboje mogu povećati razinu serotonina, “hormona sreće“, u tijelu na opasne razine, što može dovesti do stanja poznatog kao serotoninski sindrom. Ovo stanje može izazvati zbunjenost, uznemirenost, trzanje, znojenje, drhtavicu i proljev, a u težim slučajevima može dovesti do potencijalno opasnih napadaja i nepravilnog rada srca. Na kraju, željezni dodaci mogu ometati djelovanje nekih antibiotika, skupine lijekova koji se koriste za liječenje infekcija, i spriječiti njihovo djelovanje. Stručnjaci savjetuju oprez pri uzimanju ovih tvari zajedno. NHS preporučuje da većina ljudi može dobiti sve potrebne nutrijente kroz raznoliku i uravnoteženu prehranu.

