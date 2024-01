Ovan u 2024. može očekivati miran ljubavni život, a očekuje ga i veliki dobitak

LJUBAV: Tijekom većine godine možete očekivati sasvim solidan i relativno miran ljubavni život. Nema loših tranzita za vašu privatnost, osim što ćete u dane oko 8. 4., za vrijeme Sunčeve eklipse u vašem znaku, vjerojatno intenzivno razmišljati o samima sebi, o svojoj poziciji kako u svijetu, tako i u odnosima. Sve ostalo bit će dobro, a posljednja dva mjeseca vaš će se privatni i ljubavni život nešto više intenzivirati, bit će više događaja, zbog tranzita Marsa po vašoj prirodnoj 5. kući ljubavi. Znat ćete kvalitetno i učinkovito komunicirati. To će biti dobitna kombinacija za one koji još traže srodnu dušu. Budite otvoreni kakvi jeste iskreni. Povoljno položena Venera još će vam više pomoći od 1. 1. do 24. 1., od 8. 4. do 30. 4. kad je u vašem znaku, potom opet od 12. 7. do 6. 8. te od 18. 10. do 12. 11.

KARIJERA: Mnogi među vama samo će nastaviti graditi ono što su uspješno započeli posljednju godinu, dvije. Ništa vas neće zaustaviti, a poneka sjetna misao neka samo bude blaga kočnica opreza da se ne zalijećete. Držite se realnih procjena, no ne odustajte od svojih snova. Samo ih postavljajte u realne okvire i vrata će se otvarati. Zbog konjunkcije Jupitera i Urana u vašoj prirodnoj 2. kući novca moguć je neočekivano velik dobitak tijekom proljeća. Nemojte se opustiti, nego predano radite dalje. Posebno dobro u nastavku su postavljeni svi poslovi povezani s kontaktima, komunikacijom, medijima, internetom, kraćim putovanjima, izražavanjem.

ZDRAVLJE&SAVJET: Imat ćete dovoljno snage tijekom cijele godine, a posebno posljednja dva mjeseca. Zdravlje će vas služiti dobro, a najveći izazov na tu temu bit će povremene i prolazne tužnjikave misli. Sjetite se one "Udri brigu na veselje" i sve će biti sjajno.