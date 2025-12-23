Adventska atrakcija žele kao simpatičan podsjetnik na blagdansko uživanje i želudac

Prosinac je jedan od najljepših mjeseca u godini, ali i onaj u kojemu se ne postavljaju pitanja poput „je li ovo previše“, nego „hoću li uzeti još“. Adventske kućice pune su mirisa koji se teško odbijaju i kojima je teško odoljeti, te su samim time postale neizostavan dio blagdanskog ugođaja. No, dok uživamo u svakom zalogaju i druženju na otvorenom, naš želudac često osjeti posljedice blagdanskog tempa i kombinaciju teške hrane koju konzumiramo.

Foto: JGL

Upravo zato, na zagrebačkom adventu pojavio se Žele, simpatičan lik koji predstavlja naš vlastiti želudac. Bez riječi, ali s jasnim porukama na transparentima, Žele je stajao među posjetiteljima na lokacijama Fooling Around na Oleander terasi Esplanade Zagreb hotela i Fuliranje na Strossmayerovom trgu. Njegova prisutnost prirodno se uklopila u adventsku gužvu, a prolaznici su znatiželjno promatrali i komentirali koliko su poruke „pogodile u srž“.

Foto: JGL

Atraktivni i simpatični Žele brzo je postao prava mala adventska atrakcija. Posjetitelji su mu prilazili, tražili fotografiju za uspomenu i uz smijeh dijelili vlastita iskustva s „nemirnim želucem“. Razgovori su se spontano pretvarali u šale i vlastito prepoznavanje, od komentara o pretjerivanju s kobasicama i kuhanim vinom do priznanja da im se želudac u blagdansko vrijeme često osjeća baš poput Želeta. Upravo kroz takve opuštene interakcije Žele je postao više od maskote, postao je simbol zajedničkog blagdanskog iskustva i podsjetnik da nismo jedini koji ponekad pretjeramo, ali i da postoje načini kako si olakšati uživanje u omiljenoj adventskoj hrani. Žele je u tom kontekstu postao glas svih onih želudaca koji nakon još jedne porcije pokušavaju privući pažnju svog „vlasnika“.

Foto: JGL

Uz Želeta, na adventu su bile prisutne i promotorice koje su posjetiteljima dijelile uzorke RefluSTAT-a i razgovarale o tome kako si mogu olakšati blagdanske probavne tegobe. Reflustat sadrži prirodne sastojke alginate te brzinski gasi žgaravicu. Zbog toga se prirodno uklopio u adventsku atmosferu, kao podrška želucu onda kad mu je najpotrebnija.

Foto: JGL

Ova adventska aktivacija dio je kampanje „Vjerujte svom želucu“ brenda RefluSTAT, iza koje stoji Jadran-galenski laboratorij d.d. (JGL d.d.). Kroz lik Želeta, personifikaciju našeg želuca, kampanja donosi autentičnu poruku koja se prirodno uklapa u adventsku atmosferu i podsjeća da su blagdani tu da se opustimo, družimo i počastimo onim što volimo, ali i da slušamo signale koje nam šalje naš želudac.

Zato ovih blagdana uživajte bez grižnje savjesti, ali i s dozom pažnje. Vjerujte svom želucu, odnosno Želetu jer uz RefluSTAT, uživanje u blagdanskoj hrani je lakše.