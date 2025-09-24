Evo zašto se ujutro budite s čudnim okusom u ustima: 'Može biti više uzroka'

Za mnoge od nas, trenutak jutarnjeg buđenja nije lijep: od neuredne kose do sline na bradi, a gotovo svatko se barem jednom probudio s neugodnim ili čudnim okusom u ustima. Možda ste se nekad pitali zašto imate jutarnji zadah iako niste ništa jeli satima te ste oprali zube prije spavanja. Prema stomatologinji Sofini Ahmed, za to postoji nekoliko razloga, a ispada da vaša slina, kvaliteta sna i sinusi mogu igrati veliku ulogu. Kada spavamo, tada se naša proizvodnja sline smanjuje i nastavlja se smanjivati ​​samo ako spavate otvorenih usta ili dišete na usta.

Taj nedostatak sline znači da se vaša usta ne čiste kako bi trebala, što omogućuje bakterijama koje imaju neugodan miris da napreduju, posebno oko jezika. "To otvara put ne samo jutarnjem zadahu, već i gorkom okusu", objasnila je dr. Ahmed. Slani ili "krvavi" okus u ustima odmah nakon buđenja povezan je s nosom i mogao bi biti znak da nešto nije u redu s vašim sinusima, piše Metro.co.uk. Možda imate infekciju, alergiju ili stanje poput rinitisa koje može izazvati curenje iz nosa, a to je stanje u kojem sluz kaplje niz stražnji dio grla tijekom spavanja.

"Ova sluz može nositi bakterije, nusprodukte upale, čak i sitne tragove krvi iz nadraženih tkiva. To često dovodi do dugotrajnog slanog i metalnog okusa", objasnila je dr. Ahmed. Ako imate kiseli ili metalni okus u ustima, to je zato što vaša slina tijekom noći postaje kisela jer bakterije u vašim ustima razgrađuju ostatke šećera ili ostatke hrane. Ova kiselost može utjecati na vaše okusne pupoljke, zubnu caklinu i ukupnu svježinu vaših usta.

Laringofaringealni refluks, također poznat kao tihi refluks, također može igrati ulogu u tome što uzrokuje čudan okus u ustima. To je stanje u kojem se želučana kiselina i enzimi vraćaju u grlo i glasnice, ali bez uzrokovanja tipične žgaravice ili probavnih smetnji refluksa kiseline. "Čak i bez uobičajenih simptoma, želučana kiselina može se noću ušuljati u grlo i usta, prekrivajući jezik i ostavljajući kiseli ili metalni okus koji se zadržava do sljedećeg jutra", rekla je stomatologinja.

Ako ne patite ni od jednog od navedenih stanja, možda biste trebali razmisliti o tome koliko dobro spavate u posljednje vrijeme jer dr. Ahmed je otkrila da loša higijena spavanja može iskriviti način na koji percipirate okus. "Ako primijetite da se budite s tupim okusom u ustima, hrčete, dahćete dok spavate ili imate osjećaj da vam san nije okrepljujući, to može signalizirati da vaš san utječe na vaš okus, kao i na vašu energiju", rekla je.

Oni koji pate od apneje u snu mogu izgubiti osjetljivost na slatku, slanu, kiselu i gorku hranu. Dr. Ahmed je objasnila da postoji nekoliko stvari koje možete pokušati da biste napravili značajnu razliku u tome koliko se svježe osjećate ujutro. Njezin prvi savjet je da ostanete hidrirani tako što ćete popiti čašu vode prije spavanja i imati jednu na noćnom ormariću. "Suha usta povećavaju loš okus dopuštajući bakterijama da se razmnožavaju. Pobrinite se da ostanete hidrirani tijekom cijelog dana", savjetovala je.

Navečer stimulirajte slinu žvakanjem žvakaće gume bez šećera. To potiče proizvodnju sline i pomaže u ispiranju ostataka. Stomatologinja je također preporučila da u svoju večernju rutinu uključite strugalicu za jezik. "Četkanje jezika pomaže u uklanjanju naslaga s jezika, popit mrtvih stanica, ostataka, bakterija, za koje je dokazano da snažno koreliraju s lošim jutarnjim okusom", dodala je dr. Ahmed. Ne zaboravite koristiti zubni konac i antibakterijsku ili pH neutralnu vodicu za ispiranje usta da biste očistili unutrašnjost obraza i prostor ispod jezika.