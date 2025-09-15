Naši Portali
Znanstvenici upozoravaju

Ova frizura može vam oštetiti pluća: Šokirat će vas što udišete dok je oblikujete

Shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
15.09.2025.
u 10:30

Često i dugotrajno korištenje toplinskih uređaja može povećati rizik od kroničnih plućnih bolesti i fibroze (ožiljaka na tkivu).

Dok jedni sanjaju o savršenim kovrčama, drugi svakodnevno posežu za peglom kako bi izravnali kosu. No upravo ta rutina može predstavljati ozbiljan rizik – ne samo za kosu već i za zdravlje, pokazuje jedno istraživanje. Studija istraživača Jianghuija Liua sa Sveučilišta Purdue (Indiana, SAD) otkriva kako su posebice žene izložene štetnim posljedicama korištenja pegli i drugih uređaja za toplinsko stiliziranje, prenosi Bild

Naime, zagrijavanjem proizvoda za kosu – poput šampona, regeneratora, sprejeva, ulja ili voskova – oslobađaju se siloksani, kemijski spojevi koji pri visokim temperaturama isparavaju i stvaraju velike količine ultrafinih nanočestica. Znanstvenici upozoravaju da tijekom samo jedne sesije oblikovanja kose u dišne putove može dospjeti više od deset milijardi nanočestica, a najveći udio završava upravo u plućima. Kod čestog i dugotrajnog korištenja toplinskih uređaja to može povećati rizik od kroničnih plućnih bolesti i fibroze (ožiljaka na tkivu).

Iako dugoročni učinci na ljudsko zdravlje još nisu u potpunosti istraženi, kod životinja su siloksani povezani s oštećenjima živčanog sustava, jetre i pluća. Izravni dokazi o istom učinku kod ljudi zasad ne postoje, a ni povećani rizik od raka nije potvrđen. Za usporedbu, kod pušenja nema dileme – nikotin dokazano uzrokuje rak, bolesti srca, krvnih žila i pluća te je štetan čak i u najmanjim količinama.

Za razliku od pušenja, kod stiliziranja kose toplinom moguće je smanjiti rizik. Stručnjaci savjetuju jednostavnu, ali učinkovitu mjeru – redovito prozračivanje prostora. Otvaranje prozora i osiguravanje svježeg zraka značajno smanjuje količinu štetnih čestica koje dospijevaju u dišne putove.
