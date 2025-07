Trik za čišću kosu možda čini više štete nego koristi: Može dovesti i do opadanja vlasi

"Treniranje kose" trik je za postizanje dugotrajnije čiste kose koji je postao popularan na TikToku te je dosegao milijune objava. Mnogi ljubitelji ove tehnike kunu se da mogu proći tjednima ili čak mjesecima bez šamponiranja, a radi se o obećanju koje je posebno primamljivo za one s masnom kosom. No, donosi li to zapravo rezultate i uzrokuje li ovaj trend više štete nego koristi?

Radi se o praksi postupnog produžavanja vremena između pranja kose da bi se vlasište "istreniralo" da proizvodi manje masnoće, što ima za cilj da vaša kosa izgleda i čini se čišćom tijekom duljih razdoblja između pranja. Jedna od glavnih prednosti, kako tvrde pristaše ovog trenda, je mogućnost prilagodbe kose tako da odgovara vašem idealnom rasporedu pranja, piše HuffPost.

"Iako koncept zvuči privlačno, znanost ga jednostavno ne podržava", rekla je kirurginja za presađivanje kose i dermatologinja dr. Hannah Kopelman. Ako ne perete kosu redovito, onda zapravo dopuštate sebumu, znoju i nečistoćama da se nakupljaju na vašem tjemenu. "To može dovesti do toga da vam kosa više opada ili da imate drugih problema s vlasištem", primijetila je Kopelman.

Pretjerana masnoća i ostaci na vlasištu također mogu dovesti do seboreičnog dermatitisa, uobičajenog stanja kože koje uzrokuje perut, upalu i ljuskave mrlje, ističe certificirana kozmetička dermatologinja dr. Michele Green. "Češanje može dovesti do gubitka kose zbog oštećenja folikula dlake", rekla je. Žlijezde lojnice, raspoređene po vlasištu, odgovorne su za proizvodnju sebuma, prirodnog ulja koje vlaži i štiti vlasište i kosu od isušivanja.

"Sebum je zapravo dobra stvar, do određene točke. Kada postoji višak sebuma, to može dovesti do začepljenih pora, prhuti i čak doprinijeti stanjivanju kose", objasnila je Kopelman. Iako vaš genetski sklop igra značajnu ulogu u određivanju koliko je vaše vlasište prirodno masno ili suho, u igri je i cijela kombinacija drugih faktora. Hormonalne promjene, razina stresa, prehrana, pa čak i vaša okolina mogu uzrokovati brže nakupljanje ulja na tjemenu kod nekih nego kod drugih.

"Ako živite u vlažnoj klimi ili prolazite kroz stresno razdoblje, mogli biste primijetiti da vam se vlasište brže masti", rekla je Kopelman. Budući da je proizvodnja sebuma prirodan proces uvelike vođen genetikom i hormonima, koliko često perete kosu zapravo ne mijenja količinu proizvedenog sebuma. "U stvarnosti, treniranje kose ne mijenja funkciju vaših lojnih žlijezda", objasnila je Kopelman.

"Kada je riječ o tome koliko često biste trebali prati kosu, nema jednoznačnog odgovora. Sve je u razumijevanju vašeg jedinstvenog tipa kose i stanja vlasišta", objasnila je Green. Općenito, oni s kovrčavom, grubom ili suhom kosom mogu produljiti vrijeme između pranja duže od onih s tankom, finom ili masnom kosom. Međutim, postoje izdajnički znakovi da je vrijeme za pranje, poput kose koja izgleda masno i teška je ili mlitava, ili ako primijetite perut ili neugodan miris uzrokovan bakterijama ili gljivicama koje rastu na tjemenu.

Certificirani triholog Shab Caspara također je napomenuo da drugi znakovi uključuju korijen koji nije gladak i mekan. "Ako vas nakon nekoliko dana nepranja vlasište zaboli ili vas čak i malo zasvrbi, neophodno je oprati kosu", rekao je Caspara. Ako želite produljiti dan ili dva između pranja, postoji nekoliko isprobanih metoda koje je Kopelman preporučila. Gua sha za vlasište, odnosno plosnati alat za nježno struganje vlasišta, potiče limfnu drenažu i pomaže u uklanjanju sebuma i nečistoća.

Suho četkanje četkom s prirodnom dlakom također čini čuda, nježno pilingirajući vlasište da bi se uklonio višak sebuma i nečistoća koje mogu začepiti pore, dok istovremeno potiče cirkulaciju krvi za zdraviji rast kose. Ako to učinite prije pranja kose, pomažete u otpuštanju svih ostataka i sebuma, čineći vaš šampon puno učinkovitijim, rekla je Kopelman. "Za većinu ljudi korištenje ovih metoda jedan do dva puta tjedno je dovoljno. Važno je ne pretjerivati ​​jer previše pilinga može iritirati vlasište", dodala je.

Osim izbjegavanja teških proizvoda za oblikovanje koji mogu opteretiti vašu kosu i pridonijeti bržem nakupljanju sebuma nakon pranja, feniranje s nižom toplinom i fokusiranje na korijen također je trik koji pomaže da kosa bude manje masna između pranja. "Ako pustite da vam se kosa osuši na zraku, vlaga koja ostane na vašem tjemenu ponekad može signalizirati vašim lojnim žlijezdama da proizvode više masnoće, gotovo kao da vaše vlasište pokušava nadoknaditi prirodna ulja koja su isprana", objasnila je Kopelman.

To može dovesti do masnog osjećaja ranije nego što biste željeli. Iako nijedna od ovih metoda zapravo ne smanjuje proizvodnju sebuma, one pomažu korijenima da budu manje masni premještajući sebum s vlasišta na pramenove. Općenito, stručnjaci za kosu i vlasište savjetuju da se ne oslanjate na suhi šampon kao primarnu metodu za upravljanje masnim vlasištem.

"Suhi šampon ne čisti vlasište ni kosu. Umjesto toga, upija masnoću i dodaje proizvode na kosu koje je potrebno isprati", rekla je Green. Iako ih je sigurno koristiti s vremena na vrijeme za popravak masne kose, suhi šampon ne biste trebali koristiti nekoliko dana za redom, jer može začepiti folikule kose dodavanjem škrobnih nakupina na vlasištu. Green je preporučila isprobavanje suhih šampona u prahu koji su bez mirisa i sadrže nježne sastojke poput kukuruznog škroba ili strelice za upijanje viška masnoće iz kose.

Iako bi ideja o "treniranju kose" mogla zvučati privlačno, jasno je da se stručnjaci ne slažu s njom. Bilo da kosu šamponirate svakodnevno ili dvaput tjedno, ključ je izgraditi rutinu koja odgovara vašim potrebama da bi vaša kosa duže izgledala i osjećala se svježijom bez ugrožavanja zdravlja vlasišta.

