Možda niste ni svjesni: Ove svakodnevne navike uništavaju vašu kosu i kožu

Mnoge žene, suočene s masnom kosom, često pribjegavaju brzom rješenju poput vezivanja kose u repove ili punđe. Međutim, iako je ovo rješenje uobičajeno, ono može dovesti do nekoliko problema, poput povećane produkcije sebuma ili oštećenja vlasišta zbog stalnog povlačenja kose. Tako bi i brojne svakodnevne navike dugoročno mogle imati prilično negativan utjecaj na vašu kožu i kosu, uključujući jednu specifičnu frizuru koja bi čak mogla dovesti do gubitka kose.

Dr. Suhail Alam iz Aventus Clinic otkrio je da odabir frizura s visokim napetostima može dovesti do problema u budućnosti, piše Daily Express. "Frizure s visokom napetosti poput glatkih repova mogu uzrokovati trakcijsku alopeciju. To je oblik gubitka kose uzrokovan kroničnim stresom folikula. Istraživanje objavljeno u časopisu 'Journal of the American Academy of Dermatology' otkrilo je da od jedna do tri žene koje redovito nose čvrste frizure doživljavaju određeni stupanj gubitka kose", rekao je liječnik.

Uz to, stručnjak za njegu kože podijelio je brojne druge navike koje bi mogle oštetiti vašu kožu i kosu. Rekao je da ne smijete ići u krevet s mokrom kosom. "Mokra kosa je slabija i sklonija lomljenju. Bacanje i okretanje dodaje trenje i zapetljavanje. Pustite da se prirodno osuši ili je lagano osušite fenom prije spavanja", objasnio je. Slično tome, pamučni jastuci mogu uzrokovati probleme i za vašu kosu i za kožu.

Zato je liječnik predložio prelazak na svilu i saten koji mogu pomoći u smanjenju ispucalih vrhova, bora od spavanja i budućih bora. Prečesto pranje je još jedan problem koji bi mogao štetiti vašoj koži i kosi, a stručnjak je rekao da je pranje kose šamponom dva ili tri puta tjedno i čišćenje lica dva puta dnevno dovoljno za većinu ljudi. Vrući tuševi također mogu oštetiti kožnu barijeru, što dovodi do suhoće i osjetljivosti.

Da biste to izbjegli, stručnjaci su savjetovali da voda bude mlaka i da se tuširanje ograniči na manje od 10 minuta da bi se zadržala vlaga. Osim toga, dr. Suhail je istaknuo niz predmeta koja su žarišta bakterija, a to su prljavi telefoni, kistovi za šminku i šeširi. "Oni mogu izazvati akne, iritaciju vlasišta, pa čak i folikulitis. Dnevno brisanje i tjedno dubinsko čišćenje mogu pomoći u sprječavanju nakupljanja", objasnio je.

Još jedan savjet koji je podijelio jest da izbjegavate previše dodirivanja lica tijekom dana. "Dodirivanje lica prenosi bakterije i masnoću, a stalno petljanje po kosi uzrokuje lomljenje. Dajte koži i vlasištu prostora za disanje i držite ruke što dalje", rekao je liječnik.

Posljednji savjet dr. Suhaila je da osigurate korištenje SPF-a, čak i kada je oblačno. "UV zrake prodiru kroz oblake i ipak oštećuju vašu kožu. Zapravo, do 80 posto UV zračenja može proći kroz oblake. Dnevni SPF je neizostavan. Štiti od starenja, pigmentacije, pa čak i raka kože, bez obzira na vremenske uvjete", zaključio je.