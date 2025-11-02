Ovih 5 'zdravih' namirnica to zapravo - nisu: Štete vašem tijelu i potiču debljanje
Koliko ste puta čuli da je nešto superzdravo, pa ste to počeli jesti gotovo svakodnevno? Ispostavlja se – možda ste nasjeli na pametan marketinški trik. Stručnjak za hranu i glavni kuhar restorana Olea & Bloom na Floridi, Jimmy Chill, u razgovoru za New York Post otkrio je da mnoge namirnice s reputacijom “zdravih” zapravo i nisu toliko dobre za nas.
“Kao kuhar koji godinama kreira jelovnike temeljene na hranjivim tvarima, iz prve ruke sam vidio koliko marketinški trendovi mogu zbuniti ljude kad je riječ o zdravoj prehrani”, rekao je Chill. U nastavku otkriva koje su to “zdrave” namirnice koje možda i nisu vaš najbolji saveznik.
1. Proteinski shakeovi: U eri fitnesa i teretana, proteinski shakeovi postali su svakodnevica mnogih. No, Chill upozorava da nisu svi jednaki. “Često su puni umjetnih sladila i aditiva koji mogu narušiti crijevni mikrobiom i utjecati na probavu, pa čak i na mentalnu jasnoću”, kaže on. Iako su praktični kao zamjena za obrok, bolje je birati prirodne izvore proteina – jaja, jogurt, orašaste plodove ili mahunarke.
2. Maslinovo ulje: Da, zdravo je – ali ne bez mjere. Maslinovo ulje sadrži dobre masti i antioksidanse, no Chill ističe da se često zaboravlja na kalorijsku vrijednost. “Sve se svodi na kontrolu porcija – nije svako ulje jednako, a kalorije se brzo zbrajaju”, kaže chef. Dakle, nekoliko kapi – da. Pola šalice na salatu – baš i ne.
3. Smoothieji i detoks sokovi: Popularni su, fotogenični i puni obećanja o “čišćenju organizma” – ali Chill tvrdi da su često samo šećerni kokteli u tekućem obliku. “Tijelo se samo detoksicira, nema potrebe za sokovima. Osim toga, blendanje degradira hranjive tvari, a većina kupovnih verzija je pasterizirana”, pojašnjava. Ako volite smoothieje, pripremite ih sami – s manje voća, više zelenog povrća i bez dodatnih zaslađivača.
4. Açaí zdjelice: Jednog dana nitko nije znao što je to, a sutradan ih je bilo posvuda – od Instagrama do svakog hipsterskog kafića. Iako su same açaí bobice zdrave, problem je u dodacima. “Kada dodate granolu, med i voće, ova ‘superhrana’ postaje prava šećerna bomba”, upozorava Chill. Rješenje? Napravite svoju kod kuće – s 100% čistim açaíjem i minimalnim dodacima.
5. Prerađeni biljni proizvodi i čips od povrća: Biljna hrana ima odličan PR, ali to ne znači da je sve s etiketom “plant-based” i zdravo. “Biljna baza ne znači automatski i zdravu hranu. Mnogi su proizvodi visoko prerađeni i bez stvarne nutritivne vrijednosti”, kaže Chill. Čips od povrća, biljni burgeri i “fit” grickalice često su puni soli, ulja i aditiva – a hranjivih tvari gotovo da i nemaju.
Maslinovo ulje, smoothie, proteinski shake ili açaí zdjelica nisu “loši” – problem nastaje kad ih jedemo previše, prečesto ili u pogrešnom obliku. Kako kaže chef Chill: “Zdrava prehrana ne bi trebala biti komplicirana. Ključ je u ravnoteži, a ne u slijepom praćenju trendova”.