Liječnici otkrivaju točan broj kalorija koje trebate smanjiti kako biste snizili rizik od dijabetesa i srčanih bolesti

Izbacivanje samo jedne čokoladice dnevno iz prehrane može biti dovoljno da se smanji rizik od dijabetesa i bolesti srca, pokazuje nova studija. Istraživači sa Sveučilišta Rush u Chicagu pratili su više od 500 odraslih osoba starijih od 65 godina s indeksom tjelesne mase (BMI) iznad 25, što označava prekomjernu težinu. Tijekom tri godine sudionici su slijedili jednu od tri prehrane: DASH dijetu, MIND dijetu ili tipičnu zapadnjačku dijetu.

Kako piše Daily Mail, DASH dijeta usmjerena je na zdravlje srca i sprječavanje povišenog krvnog tlaka, dok MIND dijeta kombinira elemente mediteranske i DASH prehrane s ciljem smanjenja rizika od demencije i kognitivnog pada. Obje naglašavaju unos ribe, cjelovitih žitarica, bobičastog voća i zelenog lisnatog povrća. Dok DASH više ograničava sol, MIND se fokusira na hranu koja podržava zdravlje mozga.

Sudionici koji su slijedili DASH ili MIND plan trebali su smanjiti unos za 250 kalorija dnevno – što odgovara otprilike jednoj čokoladici, muffinu od borovnica ili tri tvrdo kuhana jaja.

U usporedbi s osobama koje nisu smršavjele, oni koji su izgubili najmanje 10 posto tjelesne težine zabilježili su značajna poboljšanja - niže razine LDL (lošeg) kolesterola i triglicerida, bolju regulaciju šećera u krvi te porast hormona adiponektina, koji smanjuje upale i poboljšava osjetljivost na inzulin.

Zanimljivo, vrsta dijete nije imala ključnu ulogu – važnije je bilo samo smanjenje unosa kalorija. “MIND ispitivanje pokazalo je da gubitak težine uz blago ograničenje kalorija može poboljšati ključne kardiometaboličke pokazatelje kod starijih osoba s prekomjernom težinom ili pretilošću”, stoji u zaključku istraživača.

Studija, objavljena u časopisu International Journal of Obesity, uključila je 518 sudionika u dobi od 65 do 84 godine (prosječno 70 godina), s prosječnim BMI-jem 34 – što spada u kategoriju pretilosti. Nakon tri godine 114 sudionika izgubilo je više od 10% tjelesne težine, 129 ih je izgubilo između 5 i 10%, 163 manje od 5% dok 112 nije izgubilo ništa.

Kod onih s najvećim gubitkom težine zabilježeno je smanjenje LDL kolesterola za 8%, porast HDL („dobrog“) kolesterola za 12% te povećanje adiponektina za čak 54%. Razina šećera u krvi pala je za 6% u usporedbi s onima koji nisu smršavjeli.

Istraživači zaključuju da čak i u starijoj životnoj dobi, kada je metabolizam sporiji, skromno smanjenje unosa od samo 250 kalorija dnevno može dovesti do 10-postotnog gubitka težine i znatnog poboljšanja zdravlja srca i metabolizma. Kako navode, ograničenje studije je to što nije uključivala osobe s kognitivnim poteškoćama, pa učinci na zdravlje mozga još nisu potvrđeni. Unatoč tome, poruka je jasna: ponekad je dovoljno izbaciti samo jednu čokoladicu dnevno da srce i tijelo rade bolje.