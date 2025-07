Otkazao je spoj u zadnji čas zbog jednog odgovora: 'Ne znam hoće li to funkcionirati za mene'

Otkazivanje spoja u zadnji tren postalo je gotovo uobičajena pojava u modernom svijetu upoznavanja. Bilo da se radi o neodlučnosti, nervozi, iznenadnoj promjeni raspoloženja ili jednostavno manjku interesa, posljednja minuta često postaje trenutak kada sve propadne. Za jednu stranu to može biti razočaranje ili čak sram, dok druga možda osjeća olakšanje što se izvukla. U vremenu kada se odnosi sve češće započinju putem poruka i aplikacija, stvarni susreti čine se sve nesigurnijim, a otkazivanje postaje pravilo igre.

Jedna TikTokerica je objasnila da je njezin spoj otkazan samo 30 minuta prije dogovorenog termina i to zbog jedne njezine rečenice. "Dečko s kojim sam trebala biti na spoju upravo sada odlučio je otkazati naš spoj manje od sat vremena prije početka", rekla je Steph u viralnom videu. Objasnila je da je sve išlo glatko da su se njih dvoje dopisivali i da su bili uzbuđeni zbog susreta kada je on postavio naizgled nevino pitanje: "Jesi li više djevojka za koktele ili za pivo?".

Steph je odgovorila da ne pije iz zdravstvenih razloga i jasno mu je dala do znanja da joj ne smeta ako on pije, piše New York Post. No, to je očito bio netočan odgovor. "Oh, ne znam hoće li to funkcionirati za mene, bolje da odmah otkažemo spoj", odgovorio je i potom potpuno utihnuo nakon što je vidio njezinu poruku. Korisnici TikToka preplavili su komentare podrškom i nagađanjima o motivima otkazivanja misterioznog muškarca. "Prijevod poruke: 'Čekaj, ne mogu te napiti? Onda ništa'", napisao je jedan korisnik.

"Kao osoba koja je sada trijezna, prije ne bih bila oduševljena da izlazim s nekim tko ne pije jer bi vidjeli tko/što sam zapravo. Sada kada mi netko otkaže dogovor, tada mi to govori sve što trebam znati o toj osobi", objasnila je jedna korisnica", dodala je druga osoba. "Odbijanje je zaštita", napisala je treća.

No, neki ipak misle da se možda radi o različitim stilovima života i kompatibilnosti. "Moj dečko i ja sutra ćemo kupiti vino i sjediti u jacuzziju dok ga pijemo. Naravno, mogla bih to raditi i s nekim tko ne pije, ali radije bih to radila s nekim tko pije", napisala je jedna korisnica.

"Mislim da razumijem obje strane. Moj muž i ja obožavamo degustacije vina i slične stvari. Zajedničko uživanje. Razumijem da bi partner koji ne pije mogao zakomplicirati stvari", dodala je druga. No, gotovo svi su se složili u jednom, a to je otkazati nekome u zadnji tren i nestati bez objašnjenja nije baš džentlmenski potez.