Srušili su zid u kući i ostali u šoku: 'Nisam mogla vjerovati što smo pronašli'

Tijekom renovacija doma, mnogi očekuju prašinu, buku i poneki neplanirani trošak, ali ponekad se iza zidova kriju puno veća iznenađenja. Od zaboravljenih predmeta i starih novina do čudnih poruka, pa čak i opasnih instalacija, zidovi naših domova često čuvaju priče koje godinama nisu ugledale svjetlo dana. Renoviranje tako nerijetko postane pravo malo otkriće prošlosti. Tako je jedna žena ostala zapanjena nakon što je srušila zid u svojoj kući iz 1915. godine da bi otkrila tajno stubište s druge strane, piše Daily Express.

U objavi na Redditu objasnila je da je krajem prošle godine kupila kuću u američkoj saveznoj državi Washington, ali nije znala previše o njezinoj povijesti prije useljenja. "Navodno je to bila prva kuća na jezeru (danas više nema 'obalu', ali ima veliko zemljište). Pretpostavljali smo da je prva velika renovacija bila 1950-ih, a zatim ponovno krajem 80-ih ili početkom 90-ih", napisala je vlasnica. Nakon što je krenula u obnovu imanja, naišla je na cijelo stubište skriveno iza zida ormara za posteljinu u hodniku, koje je vodilo do sobe zatvorene za svijet desetljećima.

"U hodniku je nekad bio ormar za posteljinu, a danas se u hodniku nalazi stubište. Prvotno smo planirali napraviti prostrani ormar za posteljinu. Kada smo se popeli tim stepenicama i zavirili u drugi tavanski prostor, tada smo mogli vidjeti gdje su stropovi spuštani, svjetiljke u starim prostorima, pa čak i tapete iz nekadašnje sobe. Razmišljali smo o tome da nastavimo stepenice i uredimo drugi tavanski prostor iznad. Dakle, što će točno postati još je neizvjesno", opisala je.

Iako je soba bila uglavnom prazna, naišla je na zgužvani isječak iz novina iz vremena prvog preuređenja 1950-ih. "Pronašla sam zgužvane novine u tavanskom prostoru što je zanimljivo jer mislim da su ostavljene namjerno da bi se znalo iz kojeg su razdoblja, a mi smo pretpostavljali da je prva renovacija bila 50-ih", napisala je. Dodala je i da su otkrili da se prostoru može pristupiti iz glavne spavaće sobe kroz drugi ulaz u tavan.

"Možda bismo mogli podići i stropove na prvom katu. Bilo je to svojevrsno putovanje popeti se tamo i pokušati shvatiti izvorni dizajn kuće. Vlasnik prije onog od kojeg smo mi kupili kuću navodno je preselio glavnu spavaću sobu na drugu stranu kuće (apartman na drugom katu). To zapravo nema smisla jer je taj dodatak morao biti izgrađen 80-ih. Ove stepenice su originalne, a gore su tapete, ali vrlo nizak strop. Dakle, tko bi to mogao znati", objasnila je žena. Dodala je da je kuća nekada bila koliba.

Mnogi su korisnici Reddita bili jednako šokirani otkrićem, pa su u komentarima podijelili svoja razmišljanja i prijedloge. "Napravio bih tajna vrata na stražnjoj strani ormara za posteljinu i koristio ih za pohranu dragocjenosti. To je prilično velik prostor", predložio je jedan korisnik. "Pronalaženje tajnog prostora poput ovog mi je san, ali moja je kuća premalena da bi se išta skrivalo. Toliko je mogućnosti što učiniti s ovim!", dodao je drugi. "Imate savršenu priliku napraviti tajni prolaz", zaključio je treći.