'Seksam se s dva fantastična frajera, no zbog njih mi je život u totalnom kaosu!'

Draga Deidre, seks s kolegom s posla mi je stvarno fantastičan, no on je oženjen i rekao je da nema nikakvu namjeru napustiti svoju suprugu. Zapravo sam zaljubljena u jednog drugog kolegu, no on mi je rekao da će se vratiti bivšoj. Imam 19 godina i mislim da mi je život pravi kaos.

Počela sam se viđati na jesen s jednim sjajnim 23-godišnjakom. Upravo je izašao iz dugačke veze, no obećao mi je da je između njega i bivše sve gotovo. Išli smo na nekoliko spojeva i ubrzo smo počeli spavati zajedno. Rekao je da me ne želi voditi nikud u javnost jer ga je strah da nas ne vide zajednički kolege.

Zapravo mi je takva situacija odgovarala jer sam se viđala i s oženjenim 38-godišnjakom. Na poslu smo dosta flertali i jedan dan me pozvao k sebi jer njegova supruga i djeca nisu bili kod kuće. Ima prekrasnu kuću i želio mi ju je pokazati. Došli smo u njegovu spavaću sobu, primio me za ruku i počeo ljubiti. Poljupci su brzo prerasli u nešto više i, prije nego sam stigla reagirati, već smo se seksali.

Prespavala sam kod njega i drugi dan smo se ponovno seksali. Ne viđamo se često, no kad se vidimo, stvarno je fantastično. Rekao je kako je njegova žena izgubila volju za seksom nakon rođenja drugog djeteta. Često me zove no, na prvom mjestu mu je naravno, supruga. Čak mi je priznao da mu se stvarno sviđam, no brzo je dodao da trebam biti svjesna da taj odnos nikud ne vodi.

Problem je u tome što ja stvarno želim nešto više, pogotovo jer se drugi frajer ponovno počeo viđati s bivšom - svaki dan ga vidim na poslu, ali me ingorira. Nekad mi se čini kao da nikad ništa nije bilo među nama i srce mi je stvarno slomljeno.

Deidre je odgovorila:

Seks s oženjenim ljubavnikom može biti strastven, a njegova slatkorječivost će te stalno privlačiti i njome će te zadržavati, no tu se ne radi o pravoj vezi. On je jasno dao do znanja da mu je supruga na prvom mjesto.

Kažeš sama da ti je život u kaosu, no to je najviše jer si nisi dala vremena i preboljela dečka kojeg si stvarno voljela. Zaslužuješ bolje nego biti dio ovakvih igrica. Pronađi hrabrosti i makni se od takvih odnosa - trebaš naći muškarca koji te zaslužuje. Ipak, prije svega trebaš poraditi na samopouzdanju te raditi ono što te zanima i veseli...

>> Pogledajte video o četiri mjesta na ženinom tijelu koja ne smijete dodirivati tijekom seksa