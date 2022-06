'Oprostila sam prijateljici što je spavala s mojim suprugom, ali ona još uvijek nije sretna sa mnom'

– Prijateljica koja je nakratko imala aferu s mojim mužem sada glumi žrtvu nakon što sam im oprostila. Kad god imamo naše tjedno druženje, ona ima hrabrosti požaliti se da to što mene i njega viđa tako redovito zajedno utječe na njezino mentalno zdravlje – napisala je jedna žena za The Sun.

Ako nekad nalete na nju u gradu, ona ih pokušava ignorirati i praviti se da ih ne poznaje. Sada se ona pita kako da vrati njihovo prijateljstvo na pravi put, pogotovo jer su ona i suprug ostali zajedno nakon njegove afere.

– Pokušava mi se iskupiti, vrlo je ljubazan, strpljiv i pun ljubavi. Čini se da je zaboravio što je učinio i baš mu je drago što smo zajedno. I ja sam sretna, ali se stalno podsjećam na ono što su učinili i pokušavam se nositi s boli. Ja sam ona sa slomljenim srcem – nastavila je.

– Vaš mužu zvuči kao da mu je iskreno žao. Nastavite razgovarati s njim. Dajte mu do znanja da ste još uvijek povrijeđeni i dajte mu priliku da vas nastavi uvjeravati da vas voli. Bez obzira na to želite li ostati prijatelji, dajte do znanja koliko vas je povrijedila i što osjećate prema njoj. Njezin odgovor pomoći će vam da odlučite vrijedi li je zadržati kao prijateljicu ili prekinuti sve veze – odgovorila joj je Deidre.

