Opravdanje 'bio sam pijan' ne vrijedi - i pod utjecajem alkohola vaš karakter izlazi na vidjelo

Svi smo barem jednom čuli ili izrekli rečenicu 'bio sam pijan/pijana' kako bi se opravdale situacije koje su se dogodile u burnom izlasku. Neki tako tješe sebe zbog nečega što su napravili, a nisu htjeli, a neki to kažu kako ne bi bili osuđeni od strane drugih. Kako bilo, odavno se u društvu tom rečenicom završavaju izlasci i nepromišljeni postupci, ali znanstvenici su počeli istraživati može li nas alkohol zaista pretvoriti u drugu osobu.



Istraživanje koje je provelo Udruženje za psihološke znanosti još 2017. godine otkrilo je da alkohol možemo kriviti, ali samo za mučninu, povraćanje i glavobolju idući dan.

Rezultati istraživanja pokazali su da alkohol opušta ljude i tjera ih da budu iskreniji, ali karakter i osobnosti ostaju isti. Potvrdilo se to eksperimentom u kojem se grupa vršnjaka prvo družila trijezna, a zatim su se podijelili u dvije manje skupine. Jedna je konzumirala alkohol, druga ne. Trijezna skupina je promatrala ovu koja se opijala i potvrdila da su im karakterne strane iste kao inače, kaže psihologinja Rachel Winograd i dodaje da su oni pod utjecajem alkohola u sebi osjećali velike promjene u ponašanju, ali one su na van gotovo nevidljive.



Jedina razlika koja se mogla vidjeti je veća otvorenost ljudi nakon nekoliko čašica više, prenosi Your Tango. Emocije su nešto intenzivnije nego inače, ali nisu opravdanje za loše postupke, promiskuitetno ponašanje i ulaženje u sukobe.



Ukratko rečeno, pijani ljudi samo umisle da alkohol drastično djeluje na njihovo ponašanje.

