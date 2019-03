Rat na Twitteru: Muškarac spustio `ženama` zbog ove stvari, no sasvim je u krivu

Žene i mjesečnica. Tema koju muškarci obično izbjegavaju u širokom luku.

No, jedan je muškarac odlučio poprilično dubiozno pozabaviti se upravo tom temom. No, kako ne zna kako je biti žena i kako je imati mjesečnicu, došao je do nekih zaključaka koje je, na svoju nesreću, odlučio objaviti javno na društvenim mrežama.

Odlučio je izračunati koliko tampona bi žene trebale trošiti tijekom mjesečnice i koliko godišnje novaca bi trebale trošiti na higijenske potrepštine. Pretpostavljate, manje nego žene zaista troše.

Krenio je s matematikom. U prosjeku žena tijekom mjesečnice izgubi 10 do 35 ml krvi. Tampon može upiti oko 5 ml krvi pa je po njegovom izračunu, ženama dovoljno sedam tampona tijekom cijelog trajanja mjesečnice.

"Ajde, zaokružimo to na deset ako se radi o ženama koje imaju jača krvarenja. Tijekom godine imaju devet mjesečnica i to je onda 90 tampona godišnje. Na Amazonu možete kupiti pakiranje tampona od 64 komada za cijenu od 7.90 funti, uvećano za cijenu poštarine. Ako kupite dva pakiranja odjednom, uštedjet ćete na poštarini i dobiti 128 komada tampona, što je i više nego što jepotrebno za godišnju zalihu. Odnosno, ne biste trebali trošiti više od 20 funti godišnje na tampone. "

Ono što je dodatno razljutilo žene je i njegova izjava: Pijte manje kave u Starbucksu i prestanite cviliti. To nije neki svjetski problem."

No da je kupovina tampona zaista svjetski problem, napisala mu je jedna od korisnica Twittera koja je uzvratila ovom muškarcu s "ispravnijom matematikom", ali i lekcijom iz zdravstva.

it's medically dangerous to wear a single tampon for more than 8 hours, so let's call it 6 hours/tampon. let's call it 5 days of your period (altho lots of people have 6-7 days). that's at least 20 tampons per period. TWELVE periods per year makes a minimum of 240 for the year.