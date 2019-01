Oni su dokaz da su godine samo broj: I s više od 90 godina još su vitalni!

Josip Manolić rođen je 22. veljače 1920. godine, a u svijetu društvenih mreža, zbog svojih je godina već postao i meme. On je hrvatski političar, drugi predsjednik Vlade Republike Hrvatske te bivši visokopozicionirani pripadnik UDBE. Prije tri godine oženio se za 36 godina mlađu dugogodišnju djevojku Mirjanu Ribarić, pa izjavio: "Ta naša ljubav nije od jučer. Odlučili smo ga okruniti brakom jer više nije bilo smisla živjeti u izvanbračnoj zajednici." Manolić je molio da mu produže vozačku dozvolu do stote! No prije pet godina produljili su mu samo na tri godine, a i dalje je vozio svoj 14 godina star Golf 4.

Kraljica Elizabeta ima 92 godine, a rođendan slavi 21. travnja. Dana 9. rujna 2015. oko 18:30 po hrvatskom vremenu postala je najdulje vladajući britanski monarh u povijesti, prestigavši kraljicu Viktoriju. Magazin Forbes je procijenio vrijednost kraljičine imovine na 280,000 000 funti, a procjenjuje se da ima još kolekciju umjetničkih djela u vrijednosti od 10 milijardi. Od 1947. godine u braku je sa grčko-danskim princom Philipeom (96). Možda je tajna njene dugovječnosti u prehrani. Dan počinje sa keksićima i čajem koji konzumira bez mlijeka i šećera. Doručak su joj obično žitarice i voće. Ponekad jede kajganu s dimljenim lososom i tartufima, a prije ručka često prije džin. U blizini joj je uvijek liječnik, a palaču ne napušta bez ruža u torbici. Neko vrijeme pričalo se o tome kako je mijenjala cjelokupnu krv. Dakle iz njenog tijela izvađena je "stara", a ubačena "svježa", te da je to tajna njenog dugog života.

Ima vozni park čija je vrijednost 87 milijuna kuna, a u njemu su Rolls-Royce, Jaguar, Bentley... Kraljica automobile najčešće vozi do crkve.

Princ Philip suprug je kraljice Elizabete, a nedavno je pažnju medija privukao prometnom nesrećom nakon koje se potegnulo pitanje je li prestar da vozi automobi. Ima 97 godina. Za razliku od rezervirane supruge otvoreniji i sklon šali. Iako je dosta ekscentričan, ne voli gužve i svjetla reflektora, a još se bavi utrkama zaprega i dovoljno je vitak da može stati svoju u mornaričku uniformu koju je nosio s 20 godina. Poznat je po brojnim svojim kontroverznim izjavama poput "Britanke ne znaju kuhati", nakon što mu je talijanski premijer Giuliano Amato ponudio najfinija talijanska vina u Rimu 2000, on je rekao "Donesite mi pivo. Nije me briga koje je, samo mi ga donesite".

Legendarni glumac Clint Eastwood ne namjerava usporiti i u 89. godini života. Njegov najnoviji film je The Mule, za koji kritičari kažu da je najbolji do sada. To je 40. film koji režira, a prvi u deset godina u kojem igra glavnu ulogu. Film danas stiže u američka kina.

Njegova karijera traje više od 50 godina, a Eastwood je najpoznatiji po ulogama antijunaka, ponajprije u vesternima Sergia Leonea u šezdesetima i zločestih momaka, kao što je inspektor Prljavi Harry Callahan u filmovima Prljavi Harry. Eastwood, koji je bio dvaput oženjen, ima pet kćeriju i dva sina s pet različitih žena. Jednom je rekao, "Volim se šaliti da, kako moja djeca nisu dobila unučad, imam dvoje svoje. To je fantastičan osjećaj, biti tata u mojoj dobi. Imam puno sreće. Shvaćam kako je nepoštena činjenica da muškarci mogu dobiti djecu kad su mnogo stariji nego žene."

On je veliki ljubitelj jazza i opsjednut fitnessom. Nikada nije pušio cigarete, osim u par svojih filmova.

Naša poznata pjevačica Gabi Novak ima 82 godine, a plijeni svojojm vitalnošću i pozitivnom energijom, a još uvijek pjeva i održava koncerte. Bila je u 42-godišnjem braku s velikim Arsenom Dedićem, a s njim je stvorila i neke od najljepših pjesama našeg vremena. Za Večernji list jednom je prilikom, pričavši o Arsenu otkrila i neke savjete o ljubavi.

-Bez razumijevanja i tolerancije nema nikakvog odnosa muškarca i žene, pogotovo ako su u braku i imaju djecu.

Naš talenitrani glumac Pero Kvrgić u 92. godini je života, a glumio je i u najdugovječnijoj predstavi na svijetu, "Stilske vježbe" s glumicom Lelom Margetić. Ova je predstava završila i u Guinessovoj knjizi rekorda, a igrala je 50 godina. Od svojih glumačkih početaka 1944. Pero Kvrgić igrao je u gotovo svim hrvatskim kazalištima i kazališnim grupama. Već je gotovo 60 godina u skladnom braku s Nevenkom Stipančić, nekad također glumicom. Tajna njegova dugovječnosti, jednom prilikom je rekao - krije se u glumi. "Gluma i jest neka vrsta terapije jer čovjek vježba mozak da ne zakržlja".

Iris Apfel je doslovno institucija. Životni savjeti te žene nikada ne "izlaze iz mode", uvijek su aktualni, a sa svojih 97 godina sigurno nešto i zna! Ona je modna ikona, poslovna žena i dizajnerica interijera. Nedavno je u jednom intervjuu izjavila kako su "poderane traperice - ludost", a kad je moda u pitanju njen stil je vrlo ekscentričan. No jedan od njenih najboljih savjeta, koji i sama živi, jest sa se nikada ne opterećujemo godinama. "Počneš se raspadati, ali moraš ostati u jednom komadu. Nemaš izbora!", a kako bi ostali mladi Iris savjetuje da razmišljate kao mladi.

Pjevač Jimmy Stanić ima 89 godina, a i dalje pršti energijom. Prošle je godine nakon 35 godina ponovo ušao u studio, a i dalje održava koncerte. Stanić je u svojoj karijeri prigrlio i jazz, no i dalje su mu najdraži nastupi s njegovom suprugom Barbarom. Otkrio je kako je i njegova majka bila dugovječna i doživjela 90. " Znači, ja još imam neke fore. To je u genima", rekao je.

