Olakšajte im tople dane: Ovo su najbolji načini za rashlađivanje vaših ljubimaca

S dolaskom toplijih dana, mnogi ljudi jedva čekaju uživati u suncu i dužim danima, no za naše četveronožne prijatelje to razdoblje može biti izazovno. Visoke temperature i vrućina mogu ozbiljno otežati svakodnevni život pasa jer oni ne mogu regulirati temperaturu tijela na isti način kao ljudi. To znači da su posebno osjetljivi na pregrijavanje i dehidraciju.

Prema navodima organizacije Blue Cross, psi reguliraju tjelesnu temperaturu dahćući i otpuštajući toplinu njuške i jastučića na šapama. Ako se ne uspiju dovoljno rashladiti, vrlo brzo mogu razviti toplotni udar koji može biti koban. Da bi pomogao, Adam Spivey, direktor i glavni trener u Southend Dog Trainingu, odgovorio je na pitanje pratitelja o tome koji su najbolji načini za rashlađivanje kućnih ljubimaca, piše Daily Express.

"Najbolji način da rashladite psa tijekom vrućeg dana, pod uvjetom da je vaš pas u formi i zdrav, jest da koristite stvari poput rashladnih prostirki. Možete koristiti stvari poput posebnih rashladnih jakni, odnosno kaputića koje obučete na svog psa. Stavite jaknu u vodu i izvadite ju. Psa će jakna održavati lijepo rashlađenim", objasnio je Spivey.

Objasnio je i važnost držanja puno vode u blizini da bi vaši psi mogli piti, čak i u šetnjama, jer inače mogu dehidrirati. "Pobrinite se da imaju puno vode za piće, kao i puno hlada. Možete koristiti ventilatore ili koristiti klima uređaj. Ono što trebate učiniti jest da ustanete ranije i izvedete ga u šetnju ili izađete puno kasnije kada nije tako vruće", savjetovao je stručnjak.

Što se tiče davanja hladne hrane, rekao je da psima možete dati i smrznute poslastice. "Također možete nabaviti mali bazen za pse. Postoji mnogo načina na koje možete održati svog psa lijepo rashlađenim. Samo razmislite o načinima na koje vi volite biti rashlađeni", dodao je Spivey.

Na kraju je pozvao vlasnike da drže svoje pse unutra ako vrijeme vani postane prevruće jer boravak na vrućini može biti koban. "Najvažnije je da, ako je prevruće, ne izvodite pse u šetnju. To će ih ubiti", rekao je.

Prema organizaciji Blue Cross, da biste spriječili da vaši psi dobiju toplinski udar, preporučuje se da po kuži držite zdjele napunjene vodom do vrha. Također možete dodati kockice leda u vodu da biste je učinili još hladnijom, kao i ponuditi ljubimcima hladne poslastice poput ledenih napitaka i smoothieja za pse.

Šetnje i vježbanje trebali biste ograničiti na rano jutro kada su temperature niže. U ekstremno vrućim danima preporučuje se potpuno izbjegavanje vježbanja. Također preporučuju postavljanje ventilatora u blizini njihovog omiljenog mjesta za odmor i redovito čišćenje jer zapetljano krzno može spriječiti pse da reguliraju vlastitu temperaturu.