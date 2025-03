Odjeća iz 'second hand' dućana leglo je bakterija: 'Pronađeni su i paraziti'

Dr. Primrose Freestone, viša predavačica kliničke mikrobiologije na Sveučilištu Leicester, upozorila je da su rabljena odjeća "prepuna mikroba", prenosi Daily Mail. Nažalost, to uključuje bakterije, gljivice i viruse koji mogu uzrokovati sve, od gljivica na stopalima do proljeva. "Potražnja za rabljenom i vintage odjećom naglo je porasla u posljednjih nekoliko godina," objasnila je u članku za The Conversation.

"Za mnoge potrošače, rabljena moda je jeftiniji i ekološki prihvatljiviji način za proširenje garderobe. Međutim, koliko god bili uzbuđeni zbog nošenja svoje nove rabljene odjeće, važno je da ju pravilno dezinficirate prije nošenja. Razlog je taj što odjeća može biti leglo mnogih zaraznih bolesti." Naša je koža prirodno prekrivena milijunima mikroba koji se zatim prenose na odjeću koju nosimo. Ipak, mikrobi koji su normalni za kožu jedne osobe mogu biti uzročnici bolesti za druge.

"Odjeća je dobro poznat prijenosnik mnogih patogenih mikroorganizama," pojasnila je dr. Freestone. "To znači da bi mikrobi iz jedinstvenog mikrobioma kože izvornog vlasnika odjeće mogli još uvijek biti prisutni na rabljenoj odjeći, ako artikli nisu očišćeni prije prodaje. Također znači da sve infekcije ili patogeni koje je izvorni vlasnik mogao imati pri zadnjem nošenju te odjeće mogu biti još uvijek prisutni." Prethodna istraživanja pokazala su da odjeća može sadržavati nekoliko zaraznih patogena. To uključuje neke (poput Salmonelle, E. coli, norovirusa i rotavirusa) koji uzrokuju groznicu, povraćanje i proljev, kao i gljivice koje mogu izazvati lišajeve.

Dr. Freestone ističe nedavnu studiju koja je pokazala da rabljena odjeća prodavana na tržnici u Pakistanu sadrži Bacillus subtilis i Staphylococcus aureus. "Ove bakterije mogu uzrokovati infekcije kože i krvi," rekla je. "Na rabljenoj odjeći također su pronađeni paraziti koji mogu izazvati kožne infekcije (poput dermatitisa i šuge)." Ako svoju rabljenu odjeću držite na sobnoj temperaturi, svi prisutni patogeni mikrobi mogu preživjeti mjesecima. Primjerice, mikrobi na pamučnoj ili mješovitoj tkanini mogu preživjeti do 90 dana, dok oni na tkaninama od poliestera mogu živjeti čak 200 dana.

Srećom, dr. Freestone kaže da postoji jednostavan način za izbjegavanje tih neugodnih mikroba, operite odjeću na visokoj temperaturi. "Preporučuje se da novokupljenu rabljenu odjeću operete s deterdžentom na temperaturi od oko 60°C," rekla je. "To će ne samo očistiti prljavštinu s odjeće, nego će također ukloniti mikrobe i deaktivirati patogene. "Hladna voda neće biti učinkovita u uklanjanju patogena iz odjeće. "Dakle, ako pranje na visokoj temperaturi nije moguće, tada upotrijebite dezinficijens za rublje kako biste uklonili prisutne mikrobe." Umjesto da rabljenu odjeću jednostavno ubacite s ostalom odjećom, dr. Freestone savjetuje da je najbolje držati ih odvojeno.

"Treba pokušati prvo prati rabljenu odjeću odvojeno od redovnog rublja kako bi se smanjila međusobna kontaminacija," dodala je. "Namočite rabljenu odjeću u zasebnoj posudi s toplom vodom (ne vrelom) i antibakterijskim deterdžentom za rublje na dva do tri sata kako bi se eliminirali prisutni patogeni. Nakon toga slijedi redovito pranje u perilici."

