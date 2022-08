'Odbijam se seksati s dečkom jer mu bivša djevojka stalno šalje slike u toplesu'

- Bivša djevojka moga dečka šalje mu fotografije sebe u toplesu i stalno od njega traži pozornost. Neko vrijeme se smiri i ne šalje mu poruke, a onda opet pokušava nešto s njim, iako zna da je sada sa mnom. On me uvijek uvjerava da nije zainteresiran, ali nedavno sam naišla na neke stvarno grozne slike koje mu je slala u posljednjih nekoliko mjeseci, a ako nije zainteresiran, zašto je te slike zadržao? - napisala je jedna žena za The Sun.

Bijesna je jer su zajedno već tri godine, a njegova bivša djevojka ne skriva da bi ga istoga trena primila natrag da on to želi. Toliko je uzrujana da posljednjih mjesec dana odbija s njim imati seks.

- On ne vidi zašto sam oko toga napravila takvu strku i ljut je na mene zbog zabrane seksa, ali ja ne vidim izlaz iz situacije. Bojim se da će se naša veza završiti - nastavila je.

- Iako je razumljivo da ne želite biti intimni sa svojim dečkom nakon što ste saznali da je zadržao njezine polugole slike, odbijanje seksa kao kazna baš i nije najbolje rješenje za ovo. Vaš dečko mora shvatiti kako se vi zbog ovoga osjećate, te zašto vas je to moglo povrijediti. Iako trenutno možda ne vidi problem, zamolite ga da se iz poštovanja prema vama riješi tih fotografija. Objasnite mu da vas mora stvarno uvjeriti da više nije zainteresiran u svoju bivšu, kako biste se ponovno osjećali ugodno u svojoj vezi - odgovorila joj je Deidre.

