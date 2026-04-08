Novi kralj je na cesti, pažnju privlaći od Gaća do Gundulićeve

Le roi est mort, vive le roi!, rekli bi Francuzi. Kralj je mrtav, živio kralj! Gaće, zaseok ovdje u Zagvozdu ili pak Gundulićeva ulica gore u metropoli, obrazac je svugdje isti. Gdje god s novim Cliom provozate, ovim koji se tek posljednjih zimskih dana pojavio na cesti, glave se okreću. Za volanom zelenog automobila se vozač osjeća poput pjevačice koja pjeva o svojoj štikli, vatrenog sa zlatnom loptom, ili skijašice bez štapa i rukavice. Vjerujemo da je tim slavnim i poznatim ljudima koje gledamo na TV ekranu takva svakodnevica. Kad god izađu iz kuće, i gdje god se pojavili, maltene sve – stane.

– Je l' to on? Je l' to ona?! – ljudi se okreću, automobil staju, svi virkaju, gledaju iz daljine, pa prilaze. Nešto bi pitali... ili ne bi. Čude se, gurkaju laktovima, samo što ne vade mobitele i slikaju...

– Koji je to auto? Je l' to Clio? Mali Jaguar? – čude se gdje god slavni Francuz prođe.

– Clio, Clio... – potvrdno klimaju glavom kad bolje prouče.

Gledaju iz tramvaja na Savskoj, autobusa na Dalmatini kod Svetog Roka, gledaju i na Tomislavcu, odnosno Malom Stradunu ovdje u Opuzenu. A zašto gledaju? Nitko ga još nije vidio! Čuli su za njega. I sad je tu, na cesti, pred njihovim očima... I ne liči više na sebe, promijenio se, novi je, ali zaista novi. Drugačiji. Ljepši.

Francuzi su automobil koji ih je proslavio hrabro odveli dizajnerski posve novim kursom. Moderan, dinamičan, atraktivan, narastao je u svim smjerovima. Unutrašnjost je posebno dojmljiva, jer je mjesta kao da je vozač i suvozač u sva "broja" većem automobilu. I sve je nekako moderno. Od kockastog volana, pa nadalje.

Bit će Clio, čini se opet, i u šestom izdanju, hit. Cijena kreće otprilike od 20 tisuća eura, a hibridni će motor trošiti manje od četiri litre. Lijepo se Clio vozi, naš testni benzinski 1,2–litreni trocilindrični TCe sa 115 KS i ručnim mjenjačem, isprobali smo tu na cesti od Ciste Provo, preko Trilja do Brnaza, pa preko Karakašice za Pletikosiće, pa dalje prema metropoli. Veseli se i vozač, i kad vozi i kad gleda. Nova je maska ukrašena, kako ih u Renaultu zovu "dijamantnim logotipovima", nova su svjetla naprijed i straga, novi je spojler, sve je novo, sve je utegnuto, sve je radikalano dizajnirano. Privlači poglede. Tko ga na cesti vidi, taj će se ovih dana i okrenuti... Još od Clija prve generacije, pogotovo plavog Williamsa sa zlatnim felgama, za kojim i dalje uzdišu kolekcionari, a kojem je rabljenom cijena iz 1993. danas gotovo 50.000 eura po stranim oglasnicima, taj je model bio poželjan. Među manjim automobilima, ili ako hoćete u B segmentu, desetljećima je Clio – kralj. Zato se i okreću...